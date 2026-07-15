[헤럴드경제=김주리 기자] 애플이 오픈AI를 상대로 제기한 영업비밀 침해 소송을 계기로 양사의 경쟁이 생성형 인공지능(AI)을 넘어 하드웨어 시장으로 확대되고 있다는 분석이 나온다. 업계에서는 이번 소송이 단순한 지식재산권 분쟁이 아니라 오픈AI의 차세대 AI 기기 사업을 견제하려는 전략적 행보라는 해석에 무게를 두고 있다.

블룸버그 통신은 13일(현지시간) 오픈AI가 조니 아이브 전 애플 최고디자인책임자(CDO)의 스타트업 ‘io’를 인수하고, 애플 출신 인력 400명 이상을 영입하면서 아이폰을 겨냥한 하드웨어 사업을 본격 준비해왔다고 보도했다.

오픈AI는 스마트 스피커와 웨어러블 기기 등 비교적 단순한 제품을 먼저 선보인 뒤, 장기적으로는 아이폰과 경쟁할 수 있는 AI 중심 기기로 제품군을 확대하는 전략을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

애플 내부에서는 이러한 움직임을 단순한 신규 사업이 아닌 핵심 사업을 위협할 수 있는 변수로 받아들이는 분위기다. 관세 부담과 메모리 부족 문제와 함께 경영진이 가장 크게 우려하는 사안 가운데 하나로 꼽힌다는 설명이다.

앞서 애플 서비스 부문 총괄인 에디 큐도 AI가 기기 시장을 근본적으로 바꿀 수 있다며 “10년 뒤에는 아이폰이 필요 없어질 수도 있다”고 경고한 바 있다.

오픈AI가 AI 기술력에 애플 출신 하드웨어 전문가들을 결합할 경우, 애플이 수십 년 동안 구축해온 스마트폰 생태계 자체가 흔들릴 수 있다는 위기감도 커지고 있다.

실제로 애플은 핵심 인력 유출을 막기 위해 이례적인 규모의 잔류 보너스를 지급해왔으며, 일부 디자인 조직은 인력 이탈이 잇따르면서 조직 재편까지 검토한 것으로 전해졌다.

이 같은 배경 속에서 제기된 이번 소송은 오픈AI의 하드웨어 사업 자체를 늦추기 위한 선제적 대응이라는 해석도 나온다.

블룸버그 인텔리전스는 “애플이 오픈AI의 기기 사업과 관련해 예비적 구제(가처분)를 확보할 가능성이 크다”며 법원이 관련 자료 격리, 증거 보전, 이행 인증 등을 명령하면 오픈AI의 하드웨어 계획이 상당히 지연될 수 있다고 내다봤다.

애플이 재판 과정에서 오픈AI가 자사 영업비밀을 실제 제품 개발에 활용했다는 점을 입증할 경우, 오픈AI는 과거 반도체 스타트업 리보스 사례처럼 제품 설계를 전면 수정해야 할 가능성도 거론된다.

블룸버그는 이번 소송이 오픈AI의 인재 확보 전략에도 영향을 미칠 것으로 전망했다. 애플 직원들이 오픈AI 면접 과정에서 보안 문제를 의식하게 되고, 애플 출신 직원들도 과거 업무와 관련한 기술적 논의를 더욱 조심하게 되면서 조직 전반이 위축될 수 있다는 분석이다.

또 법률 검토와 내부 컴플라이언스 강화, 엔지니어 대상 규정 준수 교육 등 행정적 부담도 커질 것으로 예상됐다.

공급망 역시 변수다. 소비자용 전자기기를 생산할 수 있는 업체가 제한적인 상황에서 애플의 영향력이 큰 만큼, 주요 협력사들이 오픈AI와의 협업 확대에 신중한 태도를 보일 가능성이 있다는 것이다.

반면 애플이 소송에서 원하는 결과를 얻지 못하거나 분쟁이 장기화될 경우 오픈AI의 하드웨어 전략은 기존 일정대로 추진될 가능성도 제기된다. 오픈AI는 소송 이후에도 올해 첫 AI 기기를 공개하고 내년 출시한다는 계획에는 변함이 없다는 입장이다.

또 조니 아이브와 탕 유 탄 최고하드웨어책임자(CHO) 등 애플 출신 핵심 인사들이 보유한 공급망과 투자자 네트워크 역시 사업 추진에 힘이 될 것으로 평가된다.

샘 올트먼 오픈AI CEO는 지난 11일 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 “애플이 두렵지 않지만, 대단한 존경심을 갖고 있다. S급 기업”이라고 썼다.

애플은 소장에서 “오픈AI의 하드웨어 사업은 불법적으로 유용한 영업비밀에 의존해 근본부터 썩어 있다”고 맞섰다.

업계에서는 이번 소송의 핵심이 단순한 손해배상 여부가 아니라 AI 시대 차세대 플랫폼 주도권을 둘러싼 경쟁이라는 데 주목하고 있다. 스마트폰 이후 새로운 개인용 AI 기기가 차세대 시장으로 떠오르는 가운데, 이번 법적 공방은 애플과 오픈AI의 기술·인재·생태계를 둘러싼 본격적인 패권 경쟁의 시작이 될 수 있다는 전망도 나온다.