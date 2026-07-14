[헤럴드경제=장윤우 기자] ‘옥장판 논란’으로 옥주현에게 공개 해명을 요구받고 있는 뮤지컬 배우 김호영이 “죄송합니다”라는 글을 올렸다. 사과의 대상은 옥주현이 아니었다.

14일 김호영은 자신의 인스타그램 스토리에 “벌써 매진이라 죄송합니다!!!!!!”라는 글과 함께 놀란 표정의 사진을 게시했다. 자신이 공동 구매를 진행 중인 화장품이 오픈과 동시에 매진돼 추가 물량을 확보했다는 내용이다.

김호영은 “보내주신 뜨거운 성원에 다시 한번 깊이 감사드립니다”라고 적었다. 광고성 게시물이었지만 시점 탓에 시선이 쏠렸다

김호영은 4년 만에 다시 불거진 ‘옥장판 논란’의 중심에 서 있는 상태에서 ‘죄송합니다’라는 표현을 쓴 것이 주목받았다.

논란은 김호영이 2022년 뮤지컬 ‘엘리자벳’ 10주년 공연의 인맥 캐스팅 의혹이 불거졌을 당시 SNS에 “아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판”이라는 글을 올려 불거졌다. 옥주현은 명예훼손 혐의로 김호영을 고소했다가 뮤지컬계 선배 배우들의 중재로 취하했다.

옥주현은 지난 6일 팬 소통 플랫폼을 통해 당시 상황을 다시 꺼내 “그 일을 지나고 나서 가장 후회하는 건 고소 취하한 것”이라고 말했다.

이어 8일 입장문을 통해 “한 사람의 말에서 시작된 ‘옥장판’이라는 프레임 때문에 오랜 시간 조롱과 비난을 감당해야 했다”며 “제가 바라는 것은 단순한 감정싸움이 아니다”라고 밝혔다.

옥주현은 “그 말이 정말 저를 향한 것이 아니었다면 왜 그렇게 많은 사람들이 저를 떠올렸는지, 그리고 그로 인해 발생한 피해와 상처에 대해 왜 단 한 번도 대중 앞에서 설명되지 않았는지 묻고 싶다”고 말했다.

김호영은 옥주현의 해명 요구 이후 이 사안에 대해 입장을 내놓지 않고 있다.