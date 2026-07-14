대중 참여형 퀘스트 통해 고품질 한국어·영어 실음성 데이터 집중 수집 데이터 제공자에게 ‘K-Points’ 보상 제공… 양질의 멀티모달 인프라 확보 전략

AI 데이터 플랫폼 KGeN이 사용자 참여형 퀘스트 프로그램인 ‘K-Quest’를 앞세워 한국 시장의 인공지능(AI) 데이터 인프라 확충에 나선다. K-Quest는 대중이 AI 학습용 퀘스트에 직접 참여해 고품질 데이터를 생산하는 혁신적인 시스템으로, 현재 공개된 한국어 및 영어 기반 음성 퀘스트를 통해 실제 사용자들의 실음성 데이터를 집중적으로 수집하고 있다.

KGeN은 대중 참여형 방식을 활용해 사람이 직접 생성한 언어적 맥락과 발화 방식을 AI 개발에 직결시키는 데이터 인프라를 빠르게 확장 중이다. 최근 텍스트, 음성, 이미지 등을 복합적으로 처리해야 하는 멀티모달 데이터의 수요가 급증하는 AI 산업 환경에서, KGeN의 이 같은 행보는 한국어 특유의 섬세한 사용 맥락과 뉘앙스를 반영한 양질의 데이터를 확보하려는 전략적 움직임으로 풀이된다.

이번 K-Quest 전개는 KGeN이 한국 시장에서 데이터 기반 사업을 확대하고 시장 내 입지를 다지는 주요 기점이 될 전망이다. 참여 장벽을 낮추기 위해 도입된 보상 체계도 눈길을 끈다. 사용자는 데이터를 제공한 대가로 KGeN 생태계의 활성도 지표인 ‘K-Points’를 보상으로 받으며, 이를 통해 플랫폼 내 다양한 활동에 참여할 수 있는 기회를 얻게 된다.

최근 AI 업계에서는 단순한 데이터의 양적 팽창을 넘어, 학습 데이터의 질적 수준과 출처의 투명성이 그 어느 때보다 중요하게 요구되고 있다. 이러한 시장 변화 속에서 KGeN이 한국에서 새롭게 시도하는 대중 참여형 AI 데이터 수집 모델이 향후 국내 AI 생태계에 어떤 혁신적인 성과를 가져올지 업계의 이목이 집중되고 있다.