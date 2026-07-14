[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 민생경제 회복과 시민 체감사업 확대를 위해 2250억원 규모의 2026년도 제1회 추가경정예산안을 편성해 시의회에 제출했다고 14일 밝혔다.

이번 추경안이 확정되면 경주시 총예산은 기존 2조 1000억원에서 2조 3250억원으로 늘어난다.

일반회계는 1950억원이 늘어난 1조 9790억원, 특별회계는 300억원이 증가한 3460억원이다.

고유가 피해지원금 314억원과 지역사랑상품권 발행 지원 104억원을 편성해 지역 소비를 촉진하고 골목상권에 활력을 불어넣는다.

소상공인 특례보증 이차보전 10억원도 반영해 소상공인의 금융 부담을 덜고 중소기업 운전자금 지원과 산업단지 기반시설 정비를 통해 지역 기업의 경영 안정도 뒷받침한다.

또 동국대~현곡 상구간 도로개설에 23억원, 천북 동산교~면소재지 간 도로 확·포장공사에 20억원, 보문~구정 간 도로개설에 5억원을 편성했다.

그외 POST APEC 기념관 조성 25억원, 경주읍성 성벽 복원 15억원, 인왕동사지 석탑 복원 15억원, 흥륜사지 발굴조사 10억원 등을 반영했다.

주낙영 경주시장은 “이번 추경은 어려운 경제 여건 속에서 지역경제를 회복하고 시민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 분야에 중점을 두고 편성했다”며 “지역 현안을 차질 없이 추진하고 시민 안전과 생활 기반을 더욱 튼튼히 해 시민 삶의 질을 높이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.