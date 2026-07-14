[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시행복진흥원은 다음달 1일 오전 11시와 오후 2시, 대구어린이세상 꾀꼬리극장에서 어린이 뮤지컬 ‘시아와 친구들 : 트레저 헌터즈’를 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 공연은 국립아시아문화전당재단(ACC)이 주관하는 ‘2026 ACC 어린이공연 유통공모’ 선정작이다.

지역 어린이와 가족들에게 평소 접하기 힘든 수준 높은 창작 문화예술 공연 관람 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

‘시아와 친구들: 트레저 헌터즈’는 아시아 각 지역의 귀중한 보물을 찾아 떠나는 주인공 ‘시아’와 다섯 동물 친구들의 모험을 그린 어린이 뮤지컬이다.

동북아시아의 ‘고니(용)’, 중앙아시아의 ‘페리(앵무새)’, 서아시아의 ‘칼리(자칼)’ 등 ACC 어린이문화원의 대표 캐릭터들이 총출동해 생동감 넘치는 무대를 선보인다.

관람 연령은 36개월 이상이며 공연 시간은 약 50분이다. 관람료는 전석 2만원으로 티켓링크, 네이버 등을 통해 예매할 수 있다.

공연에 대한 자세한 사항은 대구어린이세상 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.