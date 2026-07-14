올해 전국 대형 브랜드 단지 1순위 청약 경쟁률 7.65대 1… 비브랜드의 약 4배 수준 1군 건설사의 탄탄한 자금력, 특화 설계 및 우수한 사후 관리(A/S)로 수요자 신뢰도 ↑ 거제 푸르지오 마린피스 등 하반기 주요 1군 브랜드 분양 단지에 시장 이목 집중

청약 시장에서 1군 대형 건설사가 시공하는 ‘브랜드 아파트’로 수요자들의 쏠림 현상이 뚜렷하게 나타나고 있다. 대형 건설사의 탄탄한 자금력과 우수한 시공 능력을 바탕으로 한 높은 신뢰도는 물론, 최신 특화 설계와 철저한 사후 관리(A/S) 등 프리미엄이 부각되면서 브랜드 아파트의 가치가 더욱 커지는 모양새다.

실제로 브랜드 단지는 비브랜드 단지에 비해 압도적인 청약 성적을 기록하며 강세를 보이고 있다. 한국부동산원 청약홈 데이터를 기반으로 올해 1월부터 7월까지 전국 아파트 청약 경쟁률을 분석한 결과, 시공능력평가 상위 10개 건설사의 브랜드가 적용된 59개 단지의 일반분양 물량은 2만 4,135세대였으며, 여기에 18만 4,654명의 1순위 청약자가 몰려 평균 7.65대 1의 경쟁률을 기록했다.

반면, 같은 기간 공급된 78개 비브랜드 아파트 단지는 2만 8,263세대의 더 많은 물량이 나왔음에도 불구하고 1순위 청약자가 5만 5,934명에 그쳐 1.97대 1의 저조한 경쟁률을 보였다. 비브랜드 단지보다 브랜드 단지에 3배 이상 많은 청약자가 몰렸으며, 경쟁률은 약 4배 가까이 높았던 셈이다.

이에 대해 한 부동산 전문가는 최근 수요자들의 눈높이가 높아지면서 자금력이 풍부하고 우수한 시공 능력을 검증받은 1군 브랜드 아파트를 선택하려는 이른바 ‘똘똘한 한 채’ 선호 현상이 강해졌다고 설명했다. 특히 브랜드 아파트는 최신 트렌드를 반영한 차별화된 평면과 다채로운 커뮤니티 시설을 갖추고 있어, 입주 후에도 지역 내 랜드마크로 자리매김하며 시세를 주도하는 경우가 많다는 분석이다.

이처럼 브랜드 아파트의 강세가 이어지는 가운데, 분양을 앞둔 주요 1군 브랜드 단지들이 수요자들의 이목을 집중시키고 있다.

먼저, ㈜동아디앤씨와 ㈜제이씨산업개발이 시행하고 한국투자부동산신탁㈜이 시행수탁을 맡은 ‘거제 푸르지오 마린피스’가 오는 16일 견본주택을 열고 본격적인 분양 일정에 돌입한다. 경남 거제시 장평동 일원에 지하 3층에서 지상 최고 36층, 4개 동, 전용 84~107㎡ 총 423세대 규모로 조성되는 이 단지는 1군 브랜드인 ‘푸르지오’의 명성에 걸맞은 우수한 상품성을 자랑한다. 전 세대에 4Bay 판상형 구조를 채택해 일조량과 맞통풍을 극대화했으며, 대형 드레스룸과 팬트리 등 넉넉한 수납공간을 제공한다. 특히 전 세대 안방 창 특화 설계를 선도적으로 도입해 침실에서도 남해 바다의 파노라마 뷰(일부 세대 제외)를 누릴 수 있는 프리미엄 오션뷰를 완성했다.

포스코이앤씨는 이달 중 부산 남구 대연동 일원에서 ‘더샵 대연트리센트’를 공급할 예정이다. 지하 4층에서 지상 최고 35층, 6개 동, 전용면적 59~84㎡ 총 803세대 규모로 구성되며, 이 중 156세대가 일반분양된다. 부산 지하철 2호선 지게골역이 가깝고 동서고가로, 번영로, 수영로 등 편리한 교통망을 두루 갖춘 것이 장점이다.

수도권에서는 롯데건설이 경기 부천시 원미구 상동 일원에 ‘상동역 롯데캐슬 시그니처’를 선보인다. 지하 8층에서 지상 49층, 7개 동, 전용면적 84~192㎡의 1,859세대 대규모 단지로 조성된다. 지하철 7호선 상동역 초역세권 입지를 자랑하며, 인근에 현대백화점과 롯데백화점, 이마트 등 대형 상업시설과 순천향대학교 부천병원, 부천시청 등 풍부한 의료 및 행정 인프라가 밀집해 있어 높은 주거 편의성을 제공할 것으로 기대된다.