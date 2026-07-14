“미래 산업의 핵심, 스페이스X·테슬라를 한 번에” AI 시대 차세대 성장축 ‘우주·로봇’ 산업 성장성에 집중 미국 단기국채 50% 편입…연금계좌서 100% 투자 가능

[헤럴드경제=홍태화 기자] KB자산운용은 미국 우주 산업과 휴머노이드 로봇 산업의 성장성에 집중 투자하는 채권혼합형 상장지수펀드(ETF) ‘RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합50 ETF’를 14일 출시한다고 밝혔다.

해당 상품은 스페이스X와 테슬라에 각각 25%씩 투자하고, 나머지 50%는 미국 단기국채를 담는 채권혼합형 ETF다. 미래 산업의 성장성에 집중하면서도 미국 단기국채를 함께 편입해 안정성까지 고려한 것이 특징이다.

인공지능(AI) 기술 발전과 더불어 우주·로봇 산업은 미래 산업의 새로운 성장축으로 부상하고 있다. 스페이스X와 테슬라는 각각 우주 인프라와 AI 기반 로봇 분야를 대표하는 기업으로, 산업 생태계의 성장을 이끌고 있다.

스페이스X는 재사용 발사체와 위성통신 서비스 ‘스타링크’를 기반으로 우주 산업의 상업화를 주도하고 있고, 테슬라는 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’를 중심으로 AI 기술의 산업 현장 적용을 확대하는 중이다.

KB자산운용은 스페이스X와 테슬라를 이끄는 일론 머스크가 제시한 우주·AI·로봇 융합 생태계 비전에 주목했다. 이를 바탕으로 우주 인프라와 AI 기반 로봇이 유기적으로 연결되는 산업 구조를 ETF 투자 전략에 반영해 미래 산업의 성장성을 하나의 포트폴리오로 구현했다.

‘RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합50 ETF’의 기초지수는 ‘Akros 미국 우주-로봇 TOP2 미국채혼합50 지수’다. 주식 포트폴리오는 스페이스X와 테슬라를 동일 비중으로 편입하며, 채권 포트폴리오는 잔존만기 1년 이하 미국 단기국채 ETF에 분산 투자한다. 매월 리밸런싱을 실시해 목표 비중을 유지하며, 총보수는 연 0.13%다.

이 ETF는 채권혼합형 구조를 적용해 개인연금과 퇴직연금 계좌에서 모두 100% 투자할 수 있다. 미래 산업의 성장성과 안정성을 동시에 추구하는 연금 투자자의 장기 포트폴리오 구성에 적합한 투자 대안이다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 “스페이스X와 테슬라는 미래 산업을 이끌 핵심 기업으로, 높은 성장성만큼 변동성도 크다”며 “‘RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합50 ETF’는 미국 단기국채를 함께 편입해 변동성을 낮춘 만큼 투자자들이 개인연금과 퇴직연금 계좌에서 장기적으로 활용할 수 있는 투자 수단이 될 것”이라고 말했다.

KB자산운용은 최근 신상품 출시에 박차를 가하는 운용사 중 하나다. 최근에는 한국인의 생애 소득 주기를 반영한 ‘KB 코리아포커스 적격 타깃데이트펀드(TDF)’를 출시했다. ‘KB 코리아포커스 적격TDF’는 해외 자산 중심의 기존 TDF와 달리 국내 주식과 채권을 중심으로 자산을 배분하는 한국형 TDF 상품이다.