“당권 위해 대선에 출마 않겠다? 너무 엇나간 뜬금없는 얘기”

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당의 8·17 전당대회에서 출사표를 던진 송영길 의원은 경쟁자인 정청래 전 대표가 자신의 탈당 이력을 비판한 것과 관련 “제 탈당은 민주당을 지키기 위한 탈당이었다”라고 14일 반박했다.

송 의원은 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 “(정 전 대표의) 봉이 김선달 발언에 돌아가신 자승 스님이 ‘정청래를 탈당시키지 않으면 불교계가 공식적으로 이재명 후보를 반대하겠다’라고까지 했다”며 “그런데도 (정 전 대표가) 끝까지 당과 후보에게 부담을 주고 제대로 사과도 하지 않고 버텼다”면서 이같이 밝혔다.

자신이 당 대표였던 지난 2021년 정 전 대표가 해인사의 문화재 관람료 징수를 ‘봉이 김선달’에 빗댄 발언했던 것을 거론한 것이다. 앞서 송 의원은 이른바 ‘돈 봉투 살포 의혹’으로 지난 2023년 탈당했다가 올해 무죄를 확정받고 복당했다.

송 의원은 정 전 대표가 전날 당 대표 선거 출마를 공식 선언하면서 ‘대표직을 이용해 대선에 출마하지 않겠다’고 밝힌 것에 대해서도 “임기 4년이 남은 정권에서 대선 얘기를 하는 것도 좀 생뚱맞은 얘기인데 당권을 위해 대선에 출마하지 않겠다는 것은 너무 엇나간 뜬금없는 얘기”라고 지적했다.

그는 “(정 전 대표는) 지난 대선 때도 대선이라는 명분으로 호남에 살며 당 대표 사전 선거 운동을 해왔고 연임을 준비하기 위해 자신의 측근 800명을 각 지자체 후보로 내세웠다”면서 “철저히 ‘선청후당’이었다”라고 주장했다.

이어 “대통령 (임기 초) 1년 동안 당 대표와 대통령이 ‘명청대전’을 한다는 게 언론의 주요 주제로 나오는 경우는 헌정사에 처음 있는 일”이라며 “대통령과 힘을 합쳐 국가를 한 단계 업그레이드시켜 ‘대체 불가 대한민국’을 만들 수 있는 집권당 대표가 필요한 시점”이라고 역설했다.

한편 송 의원은 자신의 강점에 대해 “(당 대표 후보 중에) 제가 유일하게 광역자치단체장 경험을 한 사람”이라며 “그 어려운 시기에 하루에 이자를 10억씩 물어내고 부도 위기의 인천을 바꿔내고 흑자로 전환시키고 삼성바이오를 유치해서 세계 최대 바이오 시밀러 단지를 만들고 반도체 엠코테크놀로지와 스태츠칩팩코리아 세계 2위, 3위 반도체 후 공정 회사를 만들어서 인천 산업의 토대를 바꿨다고 자부한다”고 밝혔다.

아울러 “지금 이러한 리더십이 필요하다고 생각해서 (전당대회에) 나서게 됐다”면서 검찰의 보완수사권 폐지 논란에 대해서도 “보완수사권은 폐지하고 보완수사요구권으로 대체할 수 있다”고 강조했다.