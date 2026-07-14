호갱노노 올해 2분기 인기아파트 랭킹 공개 지제역반도체밸리풍경채어바니티 2위 기록

[헤럴드경제=신혜원 기자] 올해 2분기 수요자들의 관심이 가장 많이 쏠린 단지는 ‘동탄역롯데캐슬’인 것으로 나타났다. 아울러 ‘지제역반도체밸리풍경채어바니티’가 관심도 2위를 차지하며 반도체 벨트 단지들이 상위권을 기록했다.

14일 부동산 플랫폼 직방이 운영하는 아파트 종합정보플랫폼 호갱노노의 ‘2026년 2분기 인기 아파트 랭킹’에 따르면 올해 2분기 기준 가장 높은 순방문자 수를 기록한 단지는 경기 화성시 ‘동탄역롯데캐슬’이다. 17만374명의 순방문자가 유입됐다.

이는 반도체 산업 호황에 따른 수혜 기대감과 우수한 교통·생활 인프라가 맞물리며 높은 관심을 받은 것으로 보인다. 특히 최근 규제지역으로 지정될 만큼 시장의 관심이 집중되면서 거래와 가격 흐름을 확인하려는 사용자들의 조회도 크게 증가했다.

2위는 ‘지제역반도체밸리풍경채어바니티’다. 13만8137명이 조회했으며, 평택 반도체 산업벨트 조성과 직주근접 입지에 대한 기대감이 반영되며 높은 관심을 받은 것으로 보인다.

3위는 ‘써밋더힐’(10만8433명)이다. 5월 분양 당시 한강 조망 입지와 높은 분양가에도 불구하고 많은 청약자가 몰리며 시장의 이목을 집중시켰다. 이후 6월 30일 일부 잔여가구에 대한 무순위 청약 공고가 나오면서 분양가와 공급 물량을 다시 확인하려는 수요가 이어졌고, 2분기 막바지까지 높은 조회수를 기록했다.

4위와 5위, 6위는 각각 ‘헬리오시티’(9만7822명), ‘올림픽파크포레온’(8만6305명), ‘성복역롯데캐슬골드타운’이 차지했다. 세 단지 모두 지역을 대표하는 랜드마크 단지로 불리며, 실거래가와 가격 흐름을 확인하려는 수요가 꾸준히 유입돼 높은 관심을 유지한 것으로 보인다.

7위는 ‘라클라체자이드파인’이다. 노량진뉴타운 첫 일반분양 단지로 우수한 입지와 상품성에 대한 기대감이 반영되며 높은 관심을 받았다.

8위는 ‘힐스테이트영통’이다. 영통 생활권을 대표하는 단지로 실거래가와 시세를 확인하려는 실수요자들의 관심이 꾸준히 이어진 것으로 보인다.

9위와 10위는 각각 ‘화성동탄2지구 C27블록’과 ‘아크로리버스카이’가 차지했다. 두 단지 모두 신규 분양 단지로, 분양 일정과 공급 정보를 확인하려는 수요가 이어지며 순위권에 이름을 올렸다.

김은선 직방 빅데이터랩장은 “2026년 2분기는 반도체 산업 투자 확대에 대한 기대감이 반영되며 동탄과 평택 등 산업벨트 인근 단지의 관심이 크게 높아진 것이 특징”이라며 “앞으로는 수요가 특정 지역에 머무르기보다 시장 변화에 따라 관심 지역을 이동하는 흐름이 이어질 가능성이 크며, 이에 따라 지역별 차별화도 더욱 뚜렷해질 것으로 보인다”고 말했다.

호갱노노의 ‘인기 아파트 랭킹’은 아파트 단지 정보 페이지의 순방문자 수를 기준으로 집계되며, 매 분기별 전국 단지의 종합 순위를 발표하고 있다. 이 외에도 실거래 신고 기준 거래량, 가격 상승·하락률, 지역별 관심도 등 다양한 지표를 활용한 정보를 제공하고 있다.

한편 동탄역롯데캐슬 전용면적 84㎡는 지난달 4일 22억2500만원에 거래되며 신고가를 기록했다.