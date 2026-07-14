올스타전 출전 후 지난 12일 방문 8년 만에 태어난 사자와 교감

[헤럴드경제=이정완 기자] 에버랜드가 8년 만에 태어난 아기사자와 삼성라이온즈 전반기 최다승 투수 양창섭 선수가 만났다고 14일 밝혔다.

양창섭 선수는 지난 12일 에버랜드 동물원 보전센터에서 아기 사자와 만났다. 올스타전 출전 후 휴식기를 맞아 에버랜드를 찾았다. 올 시즌 7승 무패로 KBO리그 승률 선두 자리를 지키고 있다.

이날 양창섭 선수는 아기 사자에게 삼성라이온즈 마스코트 ‘블레오 패밀리’의 막내 캐릭터와 같은 ‘라온’이라는 이름을 선물했다.

에버랜드 동물원에서 아기 사자가 태어난 건 2018년 이후 8년 만이다. 어미 사자가 새끼를 돌보지 못하면서 에버랜드 주키퍼가 인공포육을 진행했다. 주키퍼들이 어미를 대신해 밤낮으로 젖병을 물리면서 건강하게 성장하고 있다.

양창섭 선수는 “라온이가 씩씩하게 자라서 언젠간 에버랜드 사파리를 호령하는 진정한 사파리의 왕이 되기를 바란다”며 “아기 사자의 굳센 기운을 받아 라이온즈도 올해 KBO 리그 우승을 향해 힘차게 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

에버랜드 관계자는 “어려움을 이겨내고 씩씩하게 자라고 있는 아기 사자 라온이가 삼성라이온즈 선수단과 팬들에게 희망이 되길 바란다”며 “아기 사자의 성장 상태를 세심하게 살핀 후 이르면 다음 달부터 방문객들과 직접 만날 수 있도록 준비할 예정”이라고 전했다.