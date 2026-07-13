[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 하헌식 국민의힘 전남광주 서구갑 당협위원장이 13일 국민의힘 전남광주통합특별시당위원장 선거 출마를 선언했다.

하 위원장은 이날 전남광주통합특별시의회 광주청사 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “새 술은 새 부대에 담아야 한다. 새로운 인물이 초대 통합시당을 맡아야 한다” 며 “네 차례 도당위원장과 두 차례 시당위원장을 지낸 인사들이 다시 통합시당위원장을 맡는 것은 옳지 않다”며 경쟁 후보들에게 공개 토론을 제안했다.

국민의힘 전남광주통합특별시당은 오는 16일 선거관리위원회 회의를 열어 기탁금과 후보 등록 등 선거 관련 사항을 확정하고 오는 28∼29일 대의원들이 통합시당위원장을 선출한다.

하 위원장은 “전쟁 중에 장수를 바꾸는 것은 곧 패배를 의미한다”며 “장 대표를 지키는 데 앞장서겠다”고 강조했다.

그는 “오랫동안 광주 군 공항 부지에 호남 반도체 단지를 유치해야 한다고 주장해왔다”며 “지역 발전을 위한 목소리를 중앙당에 가감 없이 전달하겠다”고 말했다.