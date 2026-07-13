“단지 내 프리미엄 학습 공간 조성”… B2B 주거 서비스 시장 정조준 학생부터 성인까지, 입주민 라이프스타일 맞춘 커뮤니티 모델 고도화

프리미엄 학습 공간 브랜드 작심스터디카페가 SK에코플랜트와 ‘주거서비스 공급 및 사업 협력’을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 아파트 커뮤니티 기반 학습 및 교육 서비스 확대에 나선다고 밝혔다.

이번 협약은 공동주택 단지 내 주민공동시설에 전문적인 학습 공간 서비스를 도입하기 위한 협력의 일환으로 마련됐다. 작심스터디카페는 입주민 맞춤형 학습·교육 커뮤니티 서비스를 제공하여, 주거 공간 안에서 학생은 물론 성인까지 폭넓게 활용할 수 있는 최적의 학습 환경을 구축한다는 계획이다.

최근 아파트 커뮤니티 시설은 단순한 부대시설을 넘어 단지의 경쟁력과 주거 만족도를 결정짓는 핵심 요소로 급부상하고 있다. 과거 피트니스센터나 골프연습장, 일반 독서실 중심이었던 커뮤니티 시설은 이제 학습, 재택근무, 자기계발까지 아우르는 전문 서비스 공간으로 진화하며 입주민들의 높은 호응을 얻고 있다.

이에 발맞춰 작심스터디카페는 서울 서대문구를 시작으로 경기 의왕시 등 주요 지역으로 주거 커뮤니티 사업을 빠르게 확장하고 있다. 단지 내에 안정적인 프리미엄 학습 공간과 검증된 교육 콘텐츠를 제공함으로써 입주민 편의를 돕고, 커뮤니티 시설의 실질적인 활용도를 극대화하는 데 역량을 집중하고 있다.

특히 프리미엄 아파트 시장을 중심으로 커뮤니티 차별화 경쟁이 심화되면서, 대형 건설사와 전문 공간 브랜드 간의 협업 사례가 늘고 있다. 학습 공간 운영 경험과 교육 콘텐츠 제공 역량을 고루 갖춘 스터디카페 브랜드의 역할이 점차 중요해지는 추세다.

작심스터디카페는 이번 SK에코플랜트와의 협력을 계기로 기존 상가 중심의 매장 운영을 넘어 B2B 주거 서비스 시장을 본격적으로 공략한다. 공동주택 커뮤니티 시설로 사업 영역을 성공적으로 확장하며, 향후 건설사와 상생하는 ‘라이프스타일 플랫폼’으로 도약한다는 방침이다.

업계 관계자는 “앞으로 주거 서비스의 경쟁력은 단순한 시설의 규모가 아닌, 입주민이 실질적으로 체감할 수 있는 전문적인 운영 콘텐츠에 의해 좌우될 것”이라며, “자기계발에 대한 수요가 학생을 넘어 성인 직장인까지 전 연령층으로 확대됨에 따라 아파트 내 전문 학습 공간에 대한 니즈도 꾸준히 증가할 전망”이라고 분석했다.

작심스터디카페 측은 “이번 협약을 발판 삼아 프리미엄 주거 커뮤니티 서비스 도입을 더욱 확대할 것”이라며, “입주민의 다변화된 생활 패턴과 수요에 맞춘 학습·교육 공간 모델을 지속해서 고도화해 나가겠다”고 밝혔다.