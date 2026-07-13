이메일 보안서비스 최초 CSAP 획득 스팸차단·AI분석·APT 3단계 필터링

KT가 ‘공공형 AI 메일 보안’ 서비스를 출시하고 공공 교육기관의 이메일 보안 시장을 본격 공략한다.

13일 KT는 한국인터넷진흥원(KISA)의 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 획득한 ‘공공형 AI 메일 보안’ 서비스를 공개한다고 밝혔다.

이는 랜섬웨어·피싱메일 등 이메일을 통한 사이버 위협을 인공지능(AI) 기술로 탐지·차단하는 클라우드 기반 보안 서비스다. 스팸 차단, AI 분석, APT(지능형 지속 공격) 대응 등 3단계 필터링 체계를 통해 악성 메일을 식별하고 차단해 주는 것이 특징이다.

KT는 이번 서비스의 주요 고객으로 공기업 등 공공기관과 국립대학교와 같은 국가 교육기관을 꼽았다. 인프라 구축을 비롯한 대규모 투자 없이 클라우드 기반 보안 서비스를 활용할 수 있어, 공공 교육기관의 디지털 전환과 보안 강화에 용이할 것으로 기대된다고 이 회사는 설명했다.

KT에 따르면 이번 서비스의 또 다른 특징은 최대 3종의 APT 분석 엔진을 선택 적용할 수 있단 점이다. 또 지속적인 AI 학습과 보안 고도화를 통해 97% 이상의 악성 메일 탐지 정확도를 유지하고 있다. 대부분의 분석이 1분 이내에 완료돼, 이메일 수신 지연을 최소화할 수 있단 설명이다.

KT가 획득한 CSAP는 국가 공공기관에 클라우드 서비스를 제공하기 위해 필요한 국내 대표 보안 인증 제도다. 이 회사는 AI와 APT 기술이 결합한 이메일 보안 서비스 가운데 국내 최초로 CSAP 인증을 받은 사례라고 강조했다.

이어 KT는 이번 서비스 출시로 공공기관이 보안성과 안정성이 검증된 AI 기반 이메일 보안 서비스를 이용할 수 있게 됐다고 언급했다. 이로써 국립대학교 등 보안규정이 엄격한 국가 교육기관에서도 보안이 강화된 이메일 인프라를 도입할 수 있단 설명이다.

이와 함께 KT는 보안 담당자의 업무 효율성을 높일 수 있는 ‘원 뷰(One-View)’ 기능을 제공한다. 이는 AI 분석과 다양한 위협 탐지 기술로 확인된 악성 행위의 탐지 근거, 발생 내역, 위험도 등을 하나의 화면에서 통합 제공하는 기능이다.

KT는 앞으로도 지속해서 기술을 고도화하고, 보안 역량을 강화해 공공 교육기관의 디지털 보안을 지원한단 방침이다.

전명준 KT 엔터프라이즈서비스본부장은 “최근 이메일을 통한 사이버 공격이 정교해진 만큼 공공기관의 정보를 보호하기 위한 선제 대응이 중요하다”며 “국내 최초 CSAP 인증을 획득한 AI 기반 이메일 보안 서비스를 통해 공공 교육기관에 최적화된 보안 환경을 제공하겠다”고 말했다. 차민주 기자