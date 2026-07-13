AI·데이터사이언스 전공 신설 국제 공동교육 협력 확대

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인하대학교가 아제르바이잔 바쿠공과대학교(BEU)와 공동 운영하는 복수학위과정(Dual Degree Program)을 통해 세 번째 졸업생을 배출하며 국제 교육협력을 한층 강화했다.

인하대는 최근 아제르바이잔 바쿠에서 제3회 복수학위과정 졸업식을 열고 114명의 졸업생을 배출했다고 13일 밝혔다.

행사에는 조명우 인하대 총장과 성용락 정석인하학원 이사장, 야굽 피리예프 BEU 총장, 강금구 주아제르바이잔 한국대사 등이 참석해 졸업생들을 축하했다.

복수학위과정은 2020학년도부터 운영된 국제 공동교육 프로그램으로, BEU 학생들이 현지에서 3년, 인하대에서 1년간 학업을 마친 뒤 양 대학의 학위를 동시에 취득하는 방식이다.

현재 정보통신과 전기전자 분야를 중심으로 글로벌 공학 인재를 양성하고 있다.

양 대학은 최근 협약을 연장하고 교육 협력 범위를 더욱 넓히기로 했다.

2026학년도부터는 기존 전공에 인공지능(AI)과 데이터사이언스 분야를 추가해 미래 산업 수요에 대응하는 교육과정을 운영하고 추가 기수를 선발해 교류를 이어갈 계획이다.

조명우 인하대 총장은 “복수학위과정은 양국 간 교육협력을 대표하는 모델로 자리 잡았다”며 “앞으로도 국제 공동교육을 확대해 글로벌 경쟁력을 갖춘 인재 양성에 힘쓰겠다”고 말했다.