“관례는 바뀌는 것…국힘 비대위 구성 많아”

[헤럴드경제=정석준 기자] 이진숙 국민의힘 의원은 13일 “당 대표에 대한 거취는 당원들이 결정해야 한다”고 강조했다.

이 의원은 이날 CBS 라디오에 출연해 “원내대표에 대한 거취는 의원들이 결정할 수 있다고 보지만 당 대표에 대한 거취는 당 대표를 선출하는 데 참여한 또는 참여하지 않은 당원들까지 포함해서 당원들이 결정해야 하지 않겠나”라며 이같이 밝혔다.

이어 “당원들도 국민들이고, 국민들 가운데 일부가 당원들이죠. 지금 현재 당 대표는 당원들의 손에 의해서 이제 80%의 당원들에 의해서 선출되지 않았나”라며 “그러니까 당원들이 거취를 결정해야 한다는 의견에 저는 공감을 하는 편”이라고 덧붙였다.

관례적으로 선거 패배 이후 당 대표가 물러나는 것에 대해서는 “모든 관례는 다 바뀌는 것이고. 실제로 제가 그랬다”며 “비대위원회의 경우에는 보면 민주당과 국민의힘을 비교를 해 봤더니 압도적으로 국민의힘이 비대위원회 구성이 많았다”고 답했다.

그러면서 “민주당이 정당 운영을, 당 운영을 보다 안정적으로 해왔다는 뜻이고 국민의힘의 경우에는 상대적으로 민주당에 비교해서 볼 때 어떤 사건이 있으면 많이 좀 흔들렸다고 이야기할 수 있다”며 “당 대표의 임기는 채워주는 것이 맞다. 새로운 전통을 세우자”라고 말했다.

정 원내대표가 ‘국민 중심 정당’을, 장 대표가 ‘당원 중심 정당’을 강조한 데 대해 “정 원내대표의 국민정당으로 거듭해야 한다는 말씀도 맞고 당원 중심으로 가야 된다는 그 의견도 맞다”고 설명했다.

그는 “당 대표와 원내대표가 100% 같은 의견이라면 두 사람이 있을 필요가 없다”며 “의원들 중에서도 스펙트럼이 다양하게 있다. 저도 지난 번에 이 문제를 다루는 의원총회에 참석했지만 크게 다르지는 않다고 저는 평가한다”고 했다.

원내 구성에 대해서는 “18개 상임위원장 중에서 11개는 임의적으로 배정을 하고, 민주당이 배정을 하고 7개를 남겨두고 국민의힘에 대해서 ‘당신네들 받으려면 받고 말려면 말라. 아니면 우리가 그냥 독자적으로 하겠어’라는데, 이게 독재가 아니고 도대체 뭔가”라고 비판했다.