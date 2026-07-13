글로벌 전력 반도체 기업과 MOU AI 데이터센터·전력 기술 개발 협력 차세대 반도체 기반 직류 핵심 설루션 공동 연구

[헤럴드경제=고은결 기자] LS일렉트릭이 글로벌 전력 반도체 기업 인피니언 테크놀로지스와 인공지능(AI) 데이터센터와 직류(DC) 전력 핵심 기술 공동 개발에 나선다.

LS일렉트릭은 지난 10일 경기도 안양 LS일렉트릭 R&D캠퍼스에서 ‘AI 데이터센터와 직류(DC) 전력 기술 개발 협력을 위한 업무협약(MOU)’를 체결했다고 13일 밝혔다.

체결식에는 안길영 LS일렉트릭 생산·R&BD 총괄(부사장), 안드레아스 바이슬 인피니언 테크놀로지스 산업·인프라 부문 최고영업책임자(CSO) 겸 수석부사장, 이승수 인피니언 테크놀로지스 코리아 대표이사 등 관계자들이 참석했다.

양사는 이번 협력을 통해 ▷에너지저장장치(ESS)용 전력변환시스템(PCS)▷반도체 변압기(SST) ▷반도체 차단기(SSCB) 등 차세대 전력 반도체 기반 DC 전력 솔루션을 공동 개발한다.

전력 반도체 기반 DC 전력 설루션은 전력 변환 단계를 줄여 에너지 손실을 최소화하고 시스템 효율을 높일 수 있어 AI 데이터센터와 같은 초고밀도 전력 환경에서 핵심 전력 기술로 꼽힌다. 양사는 차세대 DC 전력 시스템의 전력·전압 변환 효율을 높이고 안정성·신뢰성도 강화하는 기술개발에 협력할 계획이다.

LS일렉트릭은 전력 시스템과 산업 자동화 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 시스템 설계와 통합, 구축을 담당해 상용화를 주도적으로 추진한다. 인피니언 테크놀로지스는 세계 최고 수준의 전력 반도체와 전력 제어 기술을 기반으로 고효율·고성능 DC 전력 인프라 시스템 개발을 지원한다.

안길영 총괄은 “세계 최고 수준의 전력 반도체 기술을 보유한 인피니언과의 협력을 통해 차세대 DC 전력 인프라 핵심 설루션 경쟁력을 강화하고, 글로벌 AI 데이터센터와 미래 전력 시장을 선도하는 토탈 솔루션 공급자로 도약해 나가겠다”고 말했다.

안드레아스 바이슬 수석부사장은 “인피니언의 전력 반도체 기술력과 LS일렉트릭의 시스템 통합 역량을 결합해 차세대 DC 전력 인프라 개발과 상용화를 더욱 가속화할 것”이라고 밝혔다.