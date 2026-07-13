[헤럴드경제=서경원 기자] AI(인공지능)홈 설루션 B2B(기업간거래) 사업에 속도를 내고 있는 LG전자(대표이사 류재철)가 GS건설과 차세대 AI홈 공동개발에 나섰다.

양사는 지난 10일 서울 종로구 그랑서울 빌딩에서 류재철 LG전자 CEO(최고경영자) 사장과 허윤홍 GS건설 대표를 포함한 양사 경영진이 참석한 가운데 ‘차세대 AI홈 공동개발을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 협약으로 LG전자는 AI홈 허브 ‘씽큐 온(ThinQ ON)’을 중심으로 가전, IoT(사물인터넷) 기기, 다양한 서비스를 연동한 AI홈 설루션을 GS건설 주거 브랜드 ‘자이(Xi)’의 단지 인프라와 유기적으로 연계해 한층 진화한 AI홈을 구현할 계획이다.

집 안 기기 제어와 조명·난방·환기·콘센트·가스밸브 제어 등 개별 세대의 편의성을 확장시키는 한편, 엘리베이터 호출, 주차 위치 확인, 방문 이력 확인, 커뮤니티 시설 예약 등 단지 인프라까지 하나의 시스템으로 연결해 거주자의 일상을 더욱 편리하게 만드는 것이 핵심이다.

여기에 AI가 사용자와 자연스럽게 대화하며 생활 맥락을 이해하고, 개인의 생활 패턴에 맞춰 필요한 기능을 제안하거나 자동으로 실행해 초개인화된 주거 경험을 제공한다.

특히 이번 협약은 지난 4월 체결한 ‘미래형 주거 로봇 서비스 모델 구축을 위한 업무협약’의 연장선상에 있다.

당시 양사는 로봇 친화형 아파트 설계 기준을 마련하고 주거 공간 내 로봇 서비스 시나리오를 공동 개발하는 데 뜻을 모았으며, 홈로봇 ‘LG 클로이드(CLOiD)’와 자율주행 기반 서빙·배송 로봇을 활용한 단지 내 서비스 구현도 추진하고 있다. 이번에는 여기에 AI홈 설루션까지 결합해 AI·로봇·공간이 유기적으로 연결되는 한층 진화한 주거 경험을 구현하겠다는 구상이다.

LG전자는 건설사가 요구하는 고품질 빌트인 가전과 AI홈 설루션을 함께 제공할 수 있는 역량을 앞세워 B2B 시장 내 독보적인 경쟁력을 확보하고 있다. 앞으로도 가전 공급을 넘어 로봇·플랫폼·서비스를 결합한 AI홈 설루션으로 건설사와의 협력을 지속 확대할 계획이다.

류재철 사장은 “LG전자의 AI홈 설루션과 자이의 단지 인프라를 결합해 고객의 일상을 더욱 편리하고 가치 있게 만드는 새로운 주거 경험을 제공할 것”이라며 “양사 협력을 통해 AI·로봇·공간이 조화를 이루는 미래 주거의 표준을 만들어 가길 기대한다”고 말했다.

허윤홍 대표는 “주거의 미래는 단순한 기기를 추가하는 것이 아니라, AI와 공간이 하나의 거주 경험으로 통합될 때 비로소 열린다”며 “LG전자라는 최고의 기술 파트너와 함께, 고객이 진정으로 체감할 수 있는 미래 주거의 새로운 표준을 만들어 가겠다”고 밝혔다.