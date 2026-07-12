[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시 흥해읍 도로가 갈라짐 현상이 발생했다.

12일 경북소방본부에 따르면 이날 오후 4시 36분께 경북 포항시 북구 흥해읍 용한리 영일만일반산업단지 내 도로가 횡단 방향으로 약 20ｍ 갈라지면서 파손됐다는 신고가 접수됐다.

이에 포항시와 경찰, 소방본부는 이 일대 왕복 6차로 도로를 통제하고 수습에 들어갔다.