[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시 흥해읍 도로가 갈라짐 현상이 발생했다.
12일 경북소방본부에 따르면 이날 오후 4시 36분께 경북 포항시 북구 흥해읍 용한리 영일만일반산업단지 내 도로가 횡단 방향으로 약 20ｍ 갈라지면서 파손됐다는 신고가 접수됐다.
이에 포항시와 경찰, 소방본부는 이 일대 왕복 6차로 도로를 통제하고 수습에 들어갔다.
kbj7653@heraldcorp.com
입력 2026-07-12 23:45:37
헤럴드경제 검색 선호 매체 추가
영문번역
[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시 흥해읍 도로가 갈라짐 현상이 발생했다.
12일 경북소방본부에 따르면 이날 오후 4시 36분께 경북 포항시 북구 흥해읍 용한리 영일만일반산업단지 내 도로가 횡단 방향으로 약 20ｍ 갈라지면서 파손됐다는 신고가 접수됐다.
이에 포항시와 경찰, 소방본부는 이 일대 왕복 6차로 도로를 통제하고 수습에 들어갔다.
[단독] 도박장 수사 몰래 알려 준 경찰관들 무죄 확정…검찰의 이것 위법이었다 [세상&]
[헤럴드경제=양근혁 기자] 불법 도박장 사건 수사 상황을 사건 관계인에게 알려준 혐의로 재판에 넘겨진 경찰관 2명이 대법원에서 무죄를 확정받았다. 대법원은 경찰관들이 수사 상황을 전달한 정황을 입증하기 위해 검찰이 제출한 핵심 증거가 별건 수사 과정에서 위법하게 확보된 통화녹음 파일이라는 점을 문제삼은 원심의 판단이 맞다고 판단했다. 12일 헤럴드경제 취재
연봉 7000만원 은행원, 폐업 직전 만둣집 인수했다가 벌어진 일 [억대 연봉 MZ농부의 비결]
[헤럴드경제=김선국 기자] 잘 나가던 은행원이 폐업 직전의 전통시장 만두집을 인수하자 주변에서는 “좋은 직장을 왜 그만두고 시장에서 고생하냐”는 만류가 쏟아졌다. 하지만 하루 매출 37만원에 그치던 작은 가게는 전국 냉동만두 판매 1위에 오르고 해외 시장까지 진출한 청주의 대표 로컬푸드 브랜드로 성장했다. 전통시장의 오래된 만두집을 글로벌 K-푸드 브랜드로 키운 주인공은 이지은(40) 올다인 대표다. 충북 청주 육거리전통시장에서 50년 전통의 ‘육거리소문난만두’를 운영하는 이 대표는 한때 KEB하나은행 대리로 근무하며 성과급을 포함해 연 7000만원의 연봉을 받던 직장인이었다. 그러나 오랫동안 단골로 찾던 만두집이 폐업 위기에 놓였다는 소식을 듣고 과감한 결단을 내렸다. 그는 2019년 2월 회사를 그만둔 뒤 1년 6개월 동안 창업을 준비했고, 2020년 8월 마침내 가게를 인수하며 새로운 인생을 시작했다. 이 대표는 “청주 사람이라면 한 번쯤 찾던 시장의 명물 같은 가게가 사라지는
“임영웅 나오는 꿈 3일 연속 꿨는데”…복권 1등 ‘5억 당첨’
[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 임영웅이 나오는 꿈을 3일 연속 꾸고 나서 5억원의 복권에 당첨된 사연이 전해져 눈길을 끈다. 9일 복권수탁사업자 동행복권에 따르면, 스피또1000 107회차 1등 당첨자 A씨는 세종시 새내로에 있는 한 복권 판매점에서 스피또1000을 샀고, 당첨금 5억원을 받게 됐다. A씨는 인터뷰에서 “최근 꿈에 후광이 비치며 환하게 빛나는 가수 임영웅 씨가 사흘 연속으로 나왔다”며 “함께 인사를 나누고 즐거운 시간을 보내는 꿈이었다”고 말했다. A씨는 “배우자에게 꿈 이야기를 하자 ‘길몽인 것 같다’고 해 그날 동생과 함께 복권 판매점에 들러 스피또1000을 구매하게 됐다”고 설명했다. 집으로 돌아간 A씨는 동생과 함께 복권 당첨 여부를 확인했다. 처음에는 5000원에 당첨된 줄 알았는데, 복권을 다시 본 동생이 “5억 당첨이야”라고 외쳐 1등에 당첨된 사실을 알게 됐다. 그는 “당첨된 순간 너무 놀라고 얼떨떨해 믿기지 않았고, 한동안 아무 말도 나오지 않았다”
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.