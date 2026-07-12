[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군은 국내 첫 참외 부산물을 활용한 식물성 친환경 가죽(비건 가죽) 개발과 상품화에 성공했다고 12일 밝혔다.

한때 폐기 대상이던 참외가 지갑과 가방의 원단으로 새롭게 탄생했다.

2024년 장마철, 칠곡군농업기술센터는 활용되지 못한 참외의 새로운 쓰임을 고민하기 시작했다.

당시 장마철이면 일부 참외가 낙동강으로 떠내려가 환경 문제로 지적됐고 가격 안정을 위해 수매한 물량 가운데 일부도 활용되지 못한 채 폐기되고 있었다.

이에 농업기술센터는 농민들이 정성껏 키운 참외를 버리는 대신 새로운 산업 소재로 활용할 수 있다고 판단했다.

따라서 수십 차례 시행착오 끝에 참외 가죽 원단 개발에 성공했다.

지난 2024년 10월에는 친환경 식물성 소재 전문 기업과 공동 연구를 시작했고 같은해 12월 참외 가죽 원단 생산에 성공했다.

이어 친환경 패션브랜드 ㈜할리케이와 협업해 가방과 카드 지갑, 명함 지갑, 펜케이스 등 첫 시제품을 제작하며 상품화에 속도를 냈다.

지난 1월에는 국내 비건표준인증원의 비건 제품 인증을 획득했다. 참외 함유율은 초기 4%에서 7%, 현재는 10%까지 높아졌다.

최근에는 친환경과 동물 복지를 중시하는 가치소비 문화가 확산되면서 식물성 소재를 활용한 비건 제품에 대한 관심도 커지고 있다.

지역 공방 ‘참예담’은 참외 가죽 제품을 제작해 북삼농협 하나로마트에서 판매하고 있다.

협업 제품은 크라우드펀딩 플랫폼인 텀블벅에서 오는 15일까지 펀딩을 진행 중이다.

김재욱 칠곡군수는 “상품성이 떨어진 농산물도 아이디어와 기술을 만나면 새로운 산업이 될 수 있다는 것을 보여준 사례”라며 “앞으로도 연구개발을 통해 농업 부산물의 가치를 높이고 농가 소득과 지역 산업으로 이어질 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.