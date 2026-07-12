高 “책임정치 해야”·金 “승리 없이 개혁 없다” 宋 “여당은 모든 결과에 책임져야”

[헤럴드경제=홍승희 기자] 더불어민주당 차기 지도부 선출을 위한 전당대회 레이스가 본격화한 가운데 당권 주자들이 12일 한 자리에 모여 정견을 발표했다.

차기 당 대표 자리를 놓고 경쟁 중인 고민정·김민석·송영길(이상 가나다순) 의원과 김보미 전 강진군의원은 이날 오후 국회에서 열린 전국자치분권민주지도자회의(KDLC) 주최 행사에 참석했다. 공식 출마 선언을 하지 않은 정청래 전 대표도 이날 행사에 자리하면서 다른 주자들은 일제히 정 전 대표에 대한 집중 견제에 나섰다.

정견 발표 첫 주자로 나선 고 의원은 검찰 보완수사권 완전 폐지와 관련해 신중론을 펼치며 김 전 총리와 정 전 대표를 향해 “선명성 경쟁, 이념적 당위에만 머무르는 것이 아닌 책임정치를 해야 한다”고 지적했다.

김 전 총리와 송 의원은 정 전 대표가 이끌었던 6·3 지방선거에 대한 책임론을 부각하며 공세를 펼쳤다.

김 전 총리는 “승리하지 않으면 개혁도, 지방자치의 성장도, 이재명 정부의 성공도 없다”며 “(2028년) 총선을 반드시 승리로 이끌겠다”고 강조했다.

송 의원은 “집권 여당은 모든 결과에 책임을 져야 한다”며 “송영길이 꿈꾸는 민주당은 국민의힘과 싸우는 동네 정당이 아니라 전 세계 속에 대한민국의 주권을 수호하고 국가 이익을 보호하기 위한 글로벌 정당”이라고 말했다.

1989년생으로 당권주자 중 최연소인 김 전 군의원은 정 전 대표를 겨냥해 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 그는 “국민의힘을 해산하겠다고 하셔놓고 지난 지방선거에서 다 죽은 국민의힘을 펄펄 살게 만들지 않으셨나”라며 “정청래 대표 시절 1년 동안 민주당은 미래의 문을 열지 못하고 과거의 문에 가로막혀 퇴보했다”고 꼬집었다.

정 전 대표는 이날 행사 참석 배경에 대해 “후보 정견 발표인지 모르고 왔다”며 사실상 출마 선언이 아니냐는 해석에는 선을 그었다.

자신을 향한 집중 공세에는 “출마 선언을 하시는 분들께서 저를 다 공격하고 비판하시는데 많이 아프다”면서도 “때리면 맞겠지만 정당방위는 앞으로 계속해나가겠다”며 맞대응을 예고했다.

그러면서 김대중·노무현·문재인 등 전직 대통령과 이 대통령으로 이어지는 당의 전통성을 내세워 통합과 연대, 중단 없는 개혁을 강조했다.

특히 검찰개혁과 관련해서는 “민주당의 정체성은 개혁”이라며 “검찰의 보완수사권은 국물도 남김없이 전면 폐지하는 것이 정답”이라고 목소리를 높였다.

당권 주자들은 이날도 전국 각지를 누비며 활발한 장외 행보를 이어갔다. 고 의원은 지난 10일부터 이날까지 경북 영주·구미·칠곡과 대구 등 민주당 험지인 영남 지역에서 당원들을 만난 뒤 “이들의 바람처럼 계파 갈등 없는 모두의 민주당을 만들기 위해 최선을 다하겠다”는 다짐을 전했다.

김 전 총리는 이날 국회 의원회관에서 ‘유튜버 백문백답’ 행사를 열어 자유토론 형식으로 질문에 답하는 등 당원들과의 소통에 주력했다.

송 의원은 자신의 지역구인 인천 연수구 행사를 찾아 주민들을 만난 뒤 경기 의정부시에서 경기 북부 지역 당원들과 타운홀 미팅을 가졌다.

정 전 대표는 이날 전북 완주군에 위치한 모친의 생가를 찾은 데 이어 충남 금산군에 있는 진산성당에서 미사를 드렸다.

이번 전당대회 최대 승부처로 꼽히는 호남 표심을 잡기 위한 주자들의 경쟁도 치열해지고 있다. 우선 송 의원은 후보 등록 마감일인 오는 17일부터 전당대회 당일까지 한 달간 호남에 머물며 ‘3대 메가 프로젝트’의 일환인 호남 반도체 클러스터의 성공을 위한 현장 중심 행보를 펼칠 예정이다.

당 대표 사퇴 후 매일 같이 호남을 찾는 정 전 대표 역시 이날 오후 전북 무주에서 열린 전국 광역 호남향우회 행사를 찾아 호남 잡기에 공을 들였다.

2박 3일간의 영남 행보를 마친 고 의원 역시 두 번째 행선지로 호남을 방문하겠다는 계획을 밝히며 본격적인 ‘호남 표심 경쟁’에 가세할 계획이다.