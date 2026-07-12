“약 성분까지 보여줬는데 계속 문제 제기”

[헤럴드경제=홍승희 기자] 더불어민주당 당 대표 경선에 출마한 김민석 전 국무총리는 12일 정청래 전 대표가 지방선거를 앞두고 제안했다가 불발된 조국혁신당과의 합당 문제에 대해 “절차를 무시해 성공시키지 못했다”고 재차 비판했다.

김 전 총리는 이날 국회에서 열린 ‘김민석의 백문백답’ 행사에서 “(합당에) 꼭 필요한 과정인 숙의와 토론을 배제해 합당을 성공시키지 못한 정 전 대표에게 큰 책임이 있다”며 이같이 밝혔다.

김 전 총리는 혁신당과의 합당 문제에 대해 “민주당과 혁신당 당원 모두가 찬성한다는 전제가 있어야 한다”면서도 “그 형식에 대해서는 민주당이 흡수 합당하는 방식으로만 고려될 수 있다”고 강조했다.

그는 자신이 12·3 비상계엄 해제를 위한 국회 표결에 참석하지 못했던 이유로 “감기약을 먹고 잤다”고 언급한 것에 대해 친청(친정청래)계 이성윤 최고위원이 “약 성분이 무엇인가”라며 최근 공세한 것과 관련, “약사도 아니면서 약 성분에 관심을 가지고 있느냐”고 물은 뒤 당시 처방전을 공개하면서 약 성분을 하나하나 읽기도 했다.

이어 “약 성분까지 다 보여줬는데도 문제를 계속 제기하는 것은 대장동 검사 같은 짓”이라며 “사과하고 안 하고는 본인의 양심 문제지만 통상 이런 양심을 갖지 못하는 경우에는 정치할 자격이 없다고 본다”고 재차 역공했다.

김 전 총리는 자신이 검찰의 보완수사권 폐지 결정을 지연시켰다는 당 일각의 비판에 대해서도 “저는 일관적으로 보완수사권 폐지가 원칙이라는 입장을 가지고 있었고 5월 안에 처리하자고 했다”며 “당에서 여러 이유로 그것을 5월 안에 처리하지 않도록 지연시킨 것”이라고 반박했다.

김 전 총리는 이날 당 대표 공약으로 “청년들이 부딪히는 모든 문제를 다룰 수 있는 ‘청년정책 종합자문단’을 만들어 직접 단장을 맡겠다”며 “당 대표가 되면 통합과 연대 확장에 대한 대대적인 드라이브를 걸겠다”고 약속했다.

아울러 김 전 총리는 “이중 당적을 청산해야 한다”며 “법의 손을 빌리기 전에 적어도 민주당 당원이라면 스스로 전당대회 기간 안에 이중 당적 청산 운동을 벌여주기를 부탁한다”고 언급했다.

또 이번 전당대회에서 신천지의 선거 개입도 원천 차단하겠다고 강조했다. 그는 “신천지의 선거 개입을 발본색원하겠다”며 “신천지의 지휘나 관계, 복종에 의해서 투표에 참여할 경우 저는 그 모든 행동을 반드시 법의 이름으로 엄단하겠다”고 목소리를 높였다.