폭염 취약계층 위한 여름나기 키트 직접 제작, 유보화 구청장과 지역사회보장협의체, 나눔봉사단 등 참여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 유보화)는 지난 8일 구청 대강당에서 ‘2026 희망여름 착!착!착! 나눔 캠페인’을 개최, 지역사회와 함께 폭염 취약계층의 건강한 여름나기를 위한 나눔 활동을 펼쳤다.

‘희망여름 착!착!착! 나눔 캠페인’은 서울사회복지공동모금회와 연계해 이상기후로 심화되는 여름철 폭염으로부터 취약계층을 보호하고, 지역사회 나눔문화 확산과 연중 기부 참여를 활성화하기 위해 추진하는 사업이다.

이번 행사에는 성동구지역사회보장협의체와 사랑의열매 나눔봉사단 등 40여 명이 참여했다. 참가자들은 기록적인 폭염에 대비해 지역 내 취약계층 600가구에 전달할 여름나기 키트를 직접 제작, 유보화 구청장도 캠페인에 참여해 키트 제작에 동참했다.

이날 제작된 여름나기 키트는 삼계탕 등 보양식품을 비롯해 제습제, 해충퇴치제, 손선풍기, 냉감이불 등으로 혹서기 생활에 필요한 물품으로 구성됐다. 구는 이번 여름나기 키트 전달을 통해 무더위로 인한 여름철 온열질환과 영양 불균형 등의 위험을 사전 예방하고, 취약계층이 보다 건강하고 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 지원한다.

유보화 성동구청장은 “기후변화로 인한 극심한 폭염이 일상화되고 있는 상황에서 취약계층의 건강한 여름나기를 위한 실질적인 지원이 더욱 중요해지고 있다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 어려운 이웃을 세심하게 살피고, 나눔과 연대가 일상 속에 자리잡을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.