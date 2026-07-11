[헤럴드경제(춘천)=함영훈 기자] 강원특별자치도 도지사직 인수위원회는 전략산업 육성, 관광산업의 글로벌화 등 전략을 수립하고, 30일간의 활동을 마쳤다.

인수위가 10일 활동을 마무리하면서 우상호 지사에게 보고한 5대 전략은 ▷청정자원 기반 혁신성장 ▷정주행복도시 육성 ▷강원형 전략산업 육성 ▷글로벌 체류관광 활성화 ▷평화경제 선도이다.

인수위원회는 활동 종료 하루전인 지난 9일 우상호 도지사와 간담회를 갖고 ▷AI 데이터센터 등 대기업 유치에 따른 우수인력 공급을 위한 기업-대학과의 협력체계 마련, ▷평화강원특별위원회 등 도정 핵심 목표에 대한 자문역할 수행을 위한 위원회 설치, ▷청년 농업인 육성정책 강화, ▷참다랑어 콜드체인 시스템 신속 지원 등을 제안하였다.

김헌영 인수위원장은 “30일간 인수위원회 활동에 함께해 주신 위원들과 관계 공무원 여러분께 감사드린다”며 ”도민의 목소리를 바탕으로 마련된 결과보고서가 민선9기 도정의 나침반이 되어 도민이 체감하는 변화와 강원특별자치도의 새로운 도약으로 이어지길 기대한다”고 말했다.