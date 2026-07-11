서울 유도 차세대 유망주 한자리에…전국체전 대표 선발전 열려 이천우 회장 “선수 육성 체계 강화…서울 유도 경쟁력 높일 것”

[헤럴드경제=양정원 기자] 서울 유도 유망주들이 전국체육대회 출전권을 놓고 기량을 겨루는 제42회 서울특별시유도회장배 유도대회 겸 제107회 전국체육대회 고등부 최종선발전이 11일 개막했다.

서울시유도회가 주최·주관하고 서울시와 서울시체육회가 후원한 이번 대회는 서울시교육청 학생체육관에서 개최됐다. 대회는 오는 10월 제주도에서 열리는 제107회 전국체육대회에 출전할 서울 대표 선수를 선발하는 동시에 서울 유도의 미래를 이끌 차세대 유망주를 발굴하는 무대로 마련됐다.

출전 선수들은 체급별 경기에서 그동안 갈고닦은 기량을 선보이며 서울 대표 선발을 위한 치열한 경쟁을 펼쳤다. 기술과 체력, 경기 운영 능력 등을 종합적으로 평가받으며 전국 무대 경쟁력을 검증받는 자리이기도 하다.

서울시유도회는 이번 대회를 통해 선수들에게 실전 경험을 제공하고 경기력을 향상시키는 한편, 학교체육과 전문체육을 연계한 선수 육성 기반을 강화할 계획이다. 특히 고등부 선수들이 대학과 실업팀으로 안정적으로 성장할 수 있도록 훈련과 대회 참가 기회를 지속적으로 확대해 나간다는 방침이다.

대회장을 맡은 이천우 서울시유도회장은 선수들이 그동안 갈고닦은 실력을 충분히 발휘하고 안전하게 대회를 마무리하길 바란다며, 선발된 선수들이 전국체육대회에서 서울의 위상을 높여주기를 기대한다고 밝혔다.

또한 선수 육성을 위해 힘써온 지도자와 학부모, 관계자들에게 감사의 뜻을 전하며, 앞으로도 우수 선수 발굴과 경기력 향상, 유도 저변 확대를 위한 지원을 지속해 나가겠다고 강조했다.

서울특별시유도회는 이번 대회를 계기로 유망주 발굴과 선수 육성 체계를 더욱 체계화하고, 다양한 대회와 훈련 지원을 통해 서울 유도의 경쟁력 강화에 나설 계획이다.