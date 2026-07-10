김정은 “군사정찰·첩보 역량 고도화 강조” 위성·무인기·사이버전 결합한 정보전 확대

[헤럴드경제=전현건 기자] 북한이 대남·해외 정보수집 및 공작 기구인 ‘정찰정보총국’의 기능을 확대하고 나섰다. 남북관계를 ‘적대적 두 국가 관계’로 규정한 뒤 공작 기능을 강화해 온 흐름의 연장선으로 풀이된다.

10일 노동당 기관지 노동신문에 따르면 김정은 북한 국무위원장은 전날 열린 노동당 중앙군사위원회 제9기 제1차 확대회의에서 “정찰정보총국의 직능과 임무를 다각적으로 확대하고, 군사정찰 및 정보·첩보 능력을 제고하기 위한 과업을 제시했다”고 밝혔다.

김 위원장은 “인민군대를 철저히 야전화, 현대화하고 실전 능력을 제고해야 한다”며 전군을 대상으로 한 ‘중요 과업’을 천명했다고 신문은 보도했다. 특히 “전투체계의 기술 하부구조를 갱신하고 핵무력을 질량적으로 확대·강화하는 문제가 논의됐다”며 “이를 위해 각 군의 군사기지들을 표준화·전문화·현대화하는 계획이 논의됐다”고 전했다.

아울러 신문은 “정찰정보총국의 직능과 임무를 다각적으로 확대하고, 군사 정찰 및 정보 첩보 능력을 높이기 위한 과업과 방도들이 제기됐다”고 밝혔다.

정찰정보총국은 과거 대표적인 대남 공작부서로 알려진 정찰총국을 확대·개편한 조직으로, 군사정보 수집과 대남·해외 공작, 사이버전 등을 담당하는 북한의 핵심 정보기관이다. 군사정보 수집 면에서는 우리 군의 국방정보본부와, 대남·해외 공작 면에서는 국가정보원과 일부 유사한 기능을 수행하는 것으로 평가된다.

정찰총국은 천안함 폭침 등 대남 공작성 도발과 각종 해킹·사이버전을 주도한 것으로 알려져 있다. 북한이 최근 수년 사이 군사정찰위성과 무인기 등 감시·정찰 자산을 확충해 온 만큼, 정찰정보총국 역시 기존 침투·공작 중심에서 사이버전과 전자전, 우주정찰 역량을 아우르는 조직으로 기능을 확대할 가능성이 제기된다.

김 위원장은 “조국과 인민의 안전과 평안은 의지만 가지고서는 수호할 수 없다. 강력한 군대의 건설로서만, 그 강력한 힘으로 모든 것을 통제하고 위협들을 억제할 수 있을 때만이 진정한 평화를 쟁취할 수 있다”고 강조했다.

우리 정보당국도 정찰정보총국의 역할 확대가 북한의 대남 공작과 도발 양상에 미칠 영향을 주시할 것으로 예측된다.