‘개혁신당 정이한 자작극’ 진상 규명 촉구 한동훈-안철수, 12·3 비상계엄 두고 공방 국힘 공동 발의·포럼 등 참석…접점 확대

[헤럴드경제=정석준 기자] 한동훈 무소속 의원이 안철수 국민의힘 의원에 이어 이준석 개혁신당 대표와 공방을 벌였다. 이른바 ‘개혁신당 정이한 후보 테러 자작극’을 두고 개혁신당에 인지 시점 등 진상 규명을 촉구했다. 국민의힘 복당 가능성이 거론되는 가운데 각종 현안을 두고 적극적으로 목소리를 내며 정치적 보폭을 넓히는 모습이다.

11일 정치권에 따르면 한 의원은 전날 페이스북에서 “테러 동정심으로 정이한 후보는 자신이 받을 수 있었던 표보다 더 득표했고 부산시민들은 속아서 투표해서 투표권을 강탈당했다”고 주장했다.

이어 “테러가 자작극이라는 사실을 선거 전에 알았다면 정이한 후보에게 투표할 부산시민은 훨씬 적었을 것이고, 선거 결과가 바뀌었을 수도 있다”며 “이 사건은 경찰이 선거 전에 자작극이라는 사실을 파악했는지가 중요하고, 선거 전에 이미 파악하고도 수사, 공개하지 않았다면 경찰의 선거개입”이라고 덧붙였다.

그러면서 “경찰이 자작극이라는 사실을 선거 전에 알았다면 그 사실을 알렸어야 했고, 개혁신당은 그 사실을 고백하고 후보를 사퇴시켰어야 했다”고 강조했다.

이에 대해 이준석 개혁신당 대표는 “그런 사람(정 후보)이 저희한테 얘기해줬을 리도 만무하고 경찰에서도 공식적으로 말하기를 저희에게 통보 안 했다고 하지 않았나”라며 “일부 정치인들이 여기에 대해 의혹을 제기할 수는 있지만, 저희는 명확히 답한다. 인지할 수도 없었고 인지하지 않았다”고 반박했다.

이 대표는 한 의원의 발언에 대해 “정이한이 속인 것에 대해 ‘속았다’고 표현할 수 있겠으나, 한 의원이 거기에 대해 계속 언급하는 이유는 다른 정치적 이유일 것이라 생각한다”며 “원래 직업이 뭔지 알지만, 그런 식으로 삐딱한 눈으로 보지 않았으면 좋겠다”고 비판했다.

한 의원은 안철수 국민의힘 의원과의 신경전도 이어갔다. 한 의원은 안 의원이 법정에서 12·3 비상계엄 당시 ‘국민의힘 의원들에게 국회가 아닌 당사로 모이라고 처음 공지한 인물이 한동훈 당시 당 대표로 안다’고 증언한 데 대해 “사실 왜곡”이라고 반박했다. 이에 안 의원은 자신의 증언이 허위가 아니라며 재반박했고, 한 의원도 “거짓 선동”이라며 공방을 이어갔다.

안 의원은 페이스북에 당시 소집 공지 내용이 열거된 자료를 공개하며 “‘계엄 당일 먼저 당사로 모이라고 한 것은 한동훈 전 대표였던 것으로 기억한다’ 저는 사실만을 말했다”며 “(계엄 후) 12월 6일 원내대표실 배포 자료에도 계엄 후 의원을 국회로 먼저 소집한 것은 원내대표였다”고 말했다.

이에 한 의원은 “당사에서 의원들을 규합해 국회로 갔던 과정이 제 책에 상세히 기재돼 있다. ‘책에 그 내용이 없다’는 등의 거짓 선동에 단호히 대응하겠다”고 밝혔다.

정치권에서는 한 의원이 복당 가능성을 열어두고 존재감 부각에 나선 행보라는 해석이 나온다. 실제 한 의원은 원내 입성 이후 국민의힘 의원들과 공동 법안을 발의하고, 당 소속 의원들이 주최한 포럼과 토론회 등에 잇달아 참석하며 당내 접점을 넓혀가고 있다.

다만, 한동훈 의원실 관계자는 “12·3 비상계엄 관련해서는 사실 관계를 바로 잡기 위해 정리한 것이고, 부산은 지역구 문제와 연관되어 있기 때문에 입장을 밝힌 것”이라며 “정치적 의미를 염두에 둔 발언은 아니다”고 확대해석을 경계했다.