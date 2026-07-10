[헤럴드경제(동해)=함영훈 기자] 강원경제자유구역청은 지난8일 강원특별자치도 동해시 망상해수욕장 개장에 맞춰 망상컨벤션센터 1층에 홍보관을 열어 운영을 시작했다고 10일 밝혔다.

홍보관은 오는 8월 17일(월)까지(토,일,공휴일 제외) 운영되며 누구나 자유롭게 관람할 수 있다. 단체 관람객은 사전 예약을 통해 전문 해설 직원의 안내를 받을 수 있다.

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강원경제자유구역청 홍보관은 옥계·망상·북평지구의 개발 현황과 투자환경, 주요 개발계획 등 강원경제자유구역의 전반적인 내용을 상세하게 소개한다.

또한 미래 홍보디지털 콘텐츠와 미래도시 모형, 지구별 안내시스템, 투자 및 개발계획 등을 통해 강원경제자유구역과 동해시의 미래 비전과 개발 방향을 한눈에 살펴볼 수 있다.

김형진 강원경제자유구역청 총괄본부장은 “AI 데이터센터를 비롯한 동해안권 투자에 대한 관심이 높아지고 있는 만큼 망상해수욕장을 찾는 관광객과 국내외 투자자들에게 강원경제자유구역의 미래 비전과 투자 가치를 효과적으로 알릴 수 있도록 홍보관을 운영해 나가겠다”고 말했다.