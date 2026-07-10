전국 9개 권역·동서트레일 2곳 시범모델 개발 미식·치유·전통문화 등 관광자원 연계 지방정부 활용 가이드라인도 마련

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 시·군 경계를 넘어 지역 관광자원을 연계한 농촌관광벨트 시범모델 11개를 개발했다. 체류형 농촌관광을 늘려 관광객 체류시간과 지역 소비를 확대하고, 지방정부가 활용할 수 있는 광역 단위 농촌관광 모델을 확산하기 위한 취지다.

농식품부는 전국 9개 권역과 동서트레일 최초 개통·연결 구간인 경북 울진·봉화, 충남 태안·서산·당진·예산·홍성 등 모두 11개 농촌관광벨트 시범모델을 마련했다고 10일 밝혔다.

이번 시범모델은 시·군 행정구역에 국한되지 않고 여러 지역의 농촌 관광자원을 하나의 관광코스로 연계한 것이 특징이다. 최근 1박 이상 농촌관광 비중이 2020년 27.5%에서 지난해 40%로 늘어나는 등 체류형 관광 수요 증가에 대응하기 위해 추진됐다.

농식품부는 국가승인통계인 ‘주요관광지점 입장객통계’와 관광 빅데이터를 활용해 관광객 유입·유출 흐름을 분석하고 거점 시·군과 연계 시·군을 선정했다. 이를 토대로 미식, 치유, 전통문화, K-컬처 등을 주제로 당일형부터 1박 2일, 2박 3일까지 다양한 관광코스를 제시했다.

충남은 예산을 거점으로 홍성과 아산을 연계한 ‘전통문화 체험형 벨트’를 시범모델로 제시했다. 예산시장과 예산사과와인, 홍주읍성, 외암민속마을, 현충사 등을 연계해 자연경관 감상형, 미식 힐링형, 문화체험 체류형 관광코스를 구성했다.

농식품부는 이번 시범모델을 활용한 농촌관광벨트 특화상품을 농촌투어패스를 통해 시범 운영하고, 이달 중 지방정부에 가이드라인을 배포해 지역 여건에 맞는 농촌관광벨트 개발과 운영을 지원할 계획이다.

전한영 농식품부 농촌정책국장은 “농촌관광벨트는 지역의 다양한 농촌 관광자원과 기존 관광수요 등을 유기적으로 연계해 체류형 관광을 활성화하고 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 새로운 관광모델”이라며 “이번에 개발한 시범모델과 가이드라인을 바탕으로 각 지역의 특색을 살린 다양한 농촌관광벨트가 조성되기를 기대한다”고 말했다.