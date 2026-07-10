7월 13~26일 에코이몰서 신청…구매액의 20%만 부담하고 친환경농산물 구매

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 김현기)가 임산부와 출산 산모에게 건강한 먹거리를 지원하기 위해 ‘임산부 친환경농산물 지원사업’을 추진한다.

올해 임산부 1764명에게 1인당 연간 24만 원 상당의 친환경 농산물을 지원한다.

선정 대상자는 구매액의 20%만 부담하면 유기농산물, 무농약농산물, 유기가공식품, 동물복지 인증품, 무항생제 축산물 등 안전하고 신선한 친환경 농산물을 구매할 수 있다. 주문은 월 4회 이내로 가능하며, 1회 주문 금액은 4만 원 이상 10만 원 이하다.

지원 대상은 신청일 현재 임신 중이거나 2025년 1월 1일 이후 출산한 산모다. 다만 보건소 영양플러스 사업이나 농식품바우처 지원을 받고 있는 사람은 신청할 수 없다.

신청은 7월 13일 오전 10시부터 26일 오후 6시까지 에코이몰에서 받는다. 장애인, 외국인, 본인 명의 휴대전화가 없는 대상자는 구청 지역경제과나 동주민센터를 방문해 신청할 수 있다. 신청 인원이 많은 경우 조기 마감될 수 있다. 구는 8월 중 무작위 추첨으로 지원 대상자를 확정하고, 선정된 대상자는 12월 15일까지 친환경농산물을 구매할 수 있다.

김현기 강남구청장은 “임산부와 아이의 건강을 챙기는 일은 건강한 지역사회를 만드는 출발점”이라며 “이번 지원이 임산부 가정의 건강한 식생활을 돕고, 친환경 농산물 소비 확대를 통해 농가에도 힘이 되길 바란다”고 밝혔다.