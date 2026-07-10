지난해 2000억달러에서 500억달러 증액 트럼프 정책기조 부응 움직임

[헤럴드경제=김영철 기자] 마이크론이 SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 하루 앞둔 가운데 대규모 미국 내 투자를 발표했다. 이는 HBM을 포함한 메모리 분야 경쟁자에 대한 견제 의미도 있는 것으로 추정된다.

마이크론은 인공지능(AI) 시대 메모리 수요 급증에 맞춰 2035년까지 미국 내 팹(반도체 생산공장)과 기술 투자 규모를 2500억달러(약 375조원) 이상으로 확대한다고 9일(현지시간) 밝혔다.

이번 투자는 뉴욕주 클레이 타운에 건설 중인 팹 투자 비용과 아이다호·버지니아주 등의 팹 확장 비용을 포함한 규모다.

마이크론은 특히 뉴욕 팹의 첫 콘크리트 타설을 계획보다 한 분기 이상 앞당겨 진행했다고 덧붙였다. 마이크론은 이와 같은 투자가 자사 D램의 40%를 미국 내에서 생산하겠다는 목표를 뒷받침하며 일자리도 미 전역에 9만개 이상 창출될 것이라고 기대했다.

도널드 트럼프 행정부는 임기 말까지 전 세계 반도체의 40%를 미국 내에서 생산하도록 하겠다고 공언하고 있으며, 마이크론도 이에 부응해 D램의 40%를 미국 내에서 만든다는 목표를 밝힌 바 있다.

마이크론은 이외에도 미국 내 반도체 공급망 생태계 강화를 위해서도 최대 30억달러(4조5000억원)를 추가 투자할 방침이다. 이 가운데 5억달러는 대만 기업 글로벌웨이퍼스의 텍사스주 웨이퍼 제조시설 확장에 지원하고 10년 장기공급 계약을 맺기로 했다.

산자이 메로트라 최고경영자(CEO)는 “미국이 건국 250주년을 맞이하는 가운데 데이터와 메모리는 현대 경제의 초석이 됐다”며 “이러한 시대에 발맞추기 위해 미국 내 투자 규모를 2035년까지 2500억 달러 이상으로 확대한다”고 강조했다.

마이크론은 당초 미국 내 1700억달러를 투자할 계획이었지만 트럼프 행정부 출범 이후인 지난해 6월 고대역폭 메모리(HBM) 수요 폭증 등으로 투자액을 2000억달러로 상향했고, 이번에 다시 500억달러를 증액했다.

이번 투자는 미국 반도체 산업 부활을 목표로 하는 트럼프 행정부의 정책 기조에 맞추기 위한 목적으로 풀이된다.

하워드 러트닉 상무장관은 이날 메로트라 CEO가 주재한 뉴욕 팹 콘크리트 타설식에 참석해 “트럼프 대통령은 여러분이 사업을 영위해야 할 곳은 바로 미국임을 분명히 밝혔으며 세계가 이에 빠르게 반응하고 있다”며 “트럼프식 경제 모델은 미국 투자에 지금보다 더 좋은 시기는 없었다는 점을 분명히 보여준다”고 말했다.

특히 SK하이닉스가 오는 10일 나스닥 ADR 상장을 앞둔 가운데 마이크론이 이 같은 대규모 투자를 발표한 것은 같은 메모리 분야 업체로서 경쟁자를 견제하려는 의도로도 풀이된다. SK하이닉스는 이번 상장을 통해 약 265억 달러(약 40조원)를 조달할 계획이다.

한편 마이크론의 주가는 이날 투자 발표 이후 6% 이상 급등해 미 동부 시간 오후 1시10분 기준 전일 종가 대비 7% 이상 급등한 1020달러선을 등락하고 있다.

다른 반도체 관련주들인 어플라이드머티어리얼즈, KLA, 램 리서치, ARM 등도 6∼11% 오르는 등 동반 강세를 보였다.