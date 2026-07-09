최근 지방 분양시장에서 전용면적 84㎡ 이상의 중대형 평형이 청약시장을 주도하고 있다. 넓은 주거공간을 선호하는 수요가 늘면서 희소성을 갖춘 중대형 아파트에 청약이 집중되는 모습이다.

부동산 업계에 따르면 최근 실수요자들은 1~2인 가구 증가에도 불구하고 삶의 질과 공간 활용성을 고려해 중대형 평형을 선호하는 경향을 보이고 있다. 특히 수도권보다 가격 부담이 상대적으로 낮은 지방에서는 이러한 ‘큰 집 선호’ 현상이 더욱 뚜렷하게 나타나고 있다.

한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과 올해(1~6월) 지방 분양단지 가운데 최고 청약경쟁률 상위 10개 타입 중 8개가 전용 84㎡ 이상 중대형 평형으로 집계됐다.

대표적으로 올해 지방 최고 경쟁률(356.33대 1)을 기록한 대구 ‘범어역 파크드림 디아르’ 전용 84.95㎡를 비롯해 진주 ‘힐스테이트 평거센트럴’, 전주 ‘골드클래스 시그니처’ 전용 84.99㎡, 아산 ‘아산탕정 자이메트로시티(A3)’ 전용 125.64㎡ 등이 높은 경쟁률을 기록했다.

같은 단지 내에서도 중대형 평형 선호는 뚜렷했다. ‘범어역 파크드림 디아르’의 경우 전용 84.95㎡에는 1,069명이 청약한 반면 전용 74.85㎡에는 507명이 접수하며 두 배 이상 차이를 보였다.

부동산 전문가는 “수납공간과 알파룸 등 공간 활용도가 높은 중대형 평형에 대한 선호가 꾸준히 이어지고 있다”며 “최근 공사비와 분양가 상승으로 중소형 위주의 공급이 늘어날 가능성이 커 중대형 평형의 희소성은 더욱 부각될 수 있다”고 말했다.

이러한 가운데 전 세대를 전용 84㎡ 이상 중대형으로 구성한 ‘거제 푸르지오 마린피스’가 분양을 앞두고 있다. 시행은 ㈜동아디앤씨와 ㈜제이씨산업개발이 맡았으며, 시행수탁은 한국투자부동산신탁㈜이 담당한다.

단지는 경남 거제시 장평동 일원에 지하 3층~지상 최고 36층, 4개 동, 총 423가구 규모로 조성된다. 전 가구가 전용 84~107㎡로 구성되며 타입별로는 ▲84㎡ 268가구 ▲105㎡ 33가구 ▲107㎡ 122가구다. 전용 105㎡ 이상 대형 평형은 전체의 약 37%를 차지한다.

상품성도 눈길을 끈다. 전 가구에 4베이 판상형 설계를 적용해 채광과 통풍을 높였으며, 드레스룸과 팬트리, 알파룸 등을 마련해 공간 활용성을 강화했다. 일부 가구에서는 남해 바다 조망도 가능하도록 설계됐다.

생활 인프라도 갖췄다. 단지 인근에는 디큐브백화점과 고현시장, 홈플러스 거제점, 장평종합시장, CGV 등 상업·문화시설이 위치하며 장평초와 신현초·중 등을 걸어서 통학할 수 있다.

분양 관계자는 “거제 푸르지오 마린피스는 중대형 평형을 선호하는 지역 수요를 반영한 상품 구성과 특화 설계를 갖춘 단지”라며 “분양 전부터 실수요자들의 관심이 이어지고 있다”고 말했다.

한편 ‘거제 푸르지오 마린피스’ 견본주택은 경남 거제시 고현동 일원에 마련될 예정이다.