8명 선발해 고령자·농업인 찾아가 토시 전달, 감염병 예방수칙도 안내

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시농업기술센터가 무더위에 대비해 지역 내 생활개선회 회원 8명을 온열질환 예방요원으로 선발하고 오는 9월 23일까지 고령자와 폭염 취약농업인을 대상으로 온열질환 예방 홍보활동을 벌인다.

이들 예방요원들은 경로당과 마을회관 등을 찾아가 규칙적인 수분 섭취와 충분한 휴식, 모자와 통풍이 잘되는 작업복 착용, 비상시를 대비한 휴대전화 및 이웃 연락처 휴대 등 기본적인 온열질환 예방수칙을 안내한다. 또 가장 더운 오후 2시부터 5시까지는 야외 농작업 자제를 당부한다.

이와 함께 여름철 야외 활동 시 발생하기 쉬운 진드기 매개 감염병 예방수칙도 안내하고, 토시와 진드기 기피제 등 홍보물품도 현장에서 배부한다.

울산시농업기술센터 관계자는 “폭염이 농업인과 고령자들에게는 치명적일 수 있어 찾아가는 온열질환 예방활동을 한다”며 “폭염특보가 발효되면 작업시간을 조정하는 등 온열질환 예방수칙을 반드시 실천해 달라”고 당부했다.