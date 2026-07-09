삼정KPMG ‘의무공시 시대 대응 전략’ 보고서 프로세스·내부통제 포함한 관리체계 구축 필수

[헤럴드경제=안효정 기자] 국내 지속가능성 공시가 기존의 자율적인 환경·사회·지배구조(ESG) 보고에서 재무보고 수준의 신뢰성을 요구하는 법정 공시 체계로 본격 전환된다. 이에 따라 기업들은 공시 프로세스와 데이터 관리, 내부통제 체계를 전면 재정비해야 한다는 분석이 나왔다.

삼정KPMG는 9일 ‘지속가능성 의무공시 시대, 기업의 공시는 어떻게 달라지는가’ 보고서를 발간하고, 한국 지속가능성 공시기준(KSSB) 도입과 금융위원회의 최종 로드맵에 따른 기업의 대응 전략을 제시했다.

금융위원회가 지난 8일 발표한 지속가능성 공시 제도화 최종안에 따르면 국내 지속가능성 공시는 2027년 사업연도부터 연결자산 10조원 이상인 코스피 상장사를 시작으로 단계적 의무화가 시행된다.

가장 큰 변화는 공시 방식과 시점이다. 공시는 사업보고서에 포함되는 법정 공시 방식으로 운영되며, 시점 또한 사업보고서 제출 기한인 3월 말로 일원화된다. 기존처럼 6월 말까지 지속가능성 보고서를 발간하던 일정으로는 법정 공시 기한을 맞출 수 없게 되는 셈이다. 다만 스코프3(Scope 3) 배출량 공시는 일정 기간 유예되며, 제3자 인증 역시 공시 의무화 2년 후인 2030년부터 의무화될 방침이다.

보고서는 법정 공시 체제에서 자율공시보다 높은 수준의 데이터 정확성과 적합성, 검증가능성이 요구된다고 짚었다. 단순히 ESG 정보를 나열하는 수준을 넘어 조직·프로세스·내부통제를 포함한 관리체계 구축이 필수적이라고 진단했다.

삼정KPMG는 KSSB의 핵심 특징으로 ‘연결실체 기준의 보고범위와 중요성(Materiality) 중심 공시’를 꼽았다. 재무제표와 동일하게 모든 종속기업을 포함한 연결실체를 기준으로 정보를 식별하되, 실제 공시 여부는 투자자의 의사결정에 영향을 미치는 중요성을 기준으로 판단해야 한다는 것이다. 보고서는 특정 종속기업을 임의로 제외하는 방식에서 벗어나 가치사슬 전반의 중요 정보를 식별·관리하는 체계를 갖춰야 한다고 설명했다.

특히 기후 공시의 경우 미래지향적 정보와 추정·시나리오 기반 데이터, 스코프3 배출량 등 복잡한 정보가 포함되는 만큼 기존 재무보고와 차별화된 데이터 관리 역량이 요구된다고 강조했다.

이를 위해 삼정KPMG는 기업들이 즉각 실행해야 할 5대 과제로 ▷공시 지표 정의 및 산정 기준 표준화 ▷종속회사 데이터 수집체계 구축 ▷데이터 검증 및 내부통제 체계 마련 ▷역할과 책임(R&R) 기반 거버넌스 정비 ▷ESG 데이터 플랫폼 중심의 시스템 구축이 필요하다고 제시했다.

아울러 향후 강화될 인증 환경에 대비해 초기 설계 단계부터 ‘인증 가능성’(Auditability)을 고려한 증빙과 문서화 체계를 갖출 것을 조언했다.

삼정KPMG ESG 정보공시∙인증 리더인 황재남 부대표는 “KSSB 도입은 기업에게 지속가능성 정보 작성 체계를 재무보고에 준하는 수준으로 전환하는 변화를 요구한다”며 “공시 의무화 대상 기업은 보고범위 확대에만 집중할 것이 아니라 연결실체 기준의 중요 정보 식별부터 데이터 관리, 내부통제, 인증 대응까지 전사적인 실행체계를 선제적으로 구축해야 한다”고 말했다.

이어 “공시 의무화는 기업 규모에 따라 단계적으로 시행되지만 공시 프로세스와 시스템, 거버넌스를 제대로 구축하는 데는 상당한 시간이 필요하다”며 “규제 변화에 따라 안정적으로 대응하기 위해서는 지금부터 즉시 준비를 시작해야 한다”고 덧붙였다.

한편 3월 결산법인 삼정KPMG는 올해(2025년 4월~2026년 3월) 전년 대비 약 3.4% 증가한 9056억원의 영업수익을 기록하며 매출 9000억원 시대를 열었다.