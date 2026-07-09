국토부, 다시 찾고싶은 휴게소 운영 방안 확정 24시간 운영 편의점서 1+1할인 이벤트도 가능

[헤럴드경제=소민호 기자] ‘비싸고 맛없다’는 질타를 받던 고속도로 휴게소가 확 바뀐다. 휴게소 내 편의점에서 1+1할인이나 통신사 포인트 적립이 가능해지고, 프리미엄 커피 브랜드 외에 저가 브랜드도 입점하게 된다.

여주, 군위, 장유, 대천, 합천호, 월출산 휴게소에선 12월부터 이런 서비스가 선보일 예정이다.

한국도로공사-중간운영업체-입점업체로 이어지는 다단계 구조가 전문 공공관리회사와 입점업체 간 직접계약 방식으로 전환되는 영향이다. 내년 공공관리회사가 설립되면 전국 고속도로 휴게소가 다시 찾고싶은 공간으로 탈바꿈될 전망이다.

국토교통부는 고속도로 휴게소의 고질적 문제로 지적돼 온 비싼 음식값과 부실한 서비스를 근본적으로 개선하는 휴게소 운영 개편방안을 9일 발표했다.

국토부는 그동안 휴게소 음식값이 과도하게 높았던 이유를 한국도로공사-중간운영업체-입점업체로 이어지는 다단계 구조라고 짚었다. 중간에서 새는 높은 수수료율로 인해 이용하는 국민이 고스란히 피해를 입었다는 것이다. 수수료율은 매출액 대비 평균 33%이며 최대 51%까지 달했던 것으로 드러났다. 이로인해 2024년 도로만족도조사에서 “휴게소 음식 비싸다”는 답변이 66.9%를 차지할 정도였다.

특히 도로공사 퇴직자 단체가 자회사를 내세워 길게는 40년 간 휴게소를 독점운영하면서 이익을 챙겨온 구조적 병폐까지 드러나기도 했다.

국토부는 이런 불합리한 고리를 끊고 국민 기대에 부응하는 휴게소로 탈바꿈하기 위해 전문적인 공공관리회사가 입점업체와 직접계약하는 방식으로 운영체제를 전환한다. 공공관리회사는 2027년 초 설립될 예정이다.

이를 통해 입점업체 평균 임대료를 매출액 대비 8~9% 수준으로 대폭 낮출 예정이다. 관리비를 감안하더라도 기존 대비 수수료는 절반 이상 낮아지게 된다. 중간 수수료가 사라지면서 합리적인 가격 책정이 가능해지고 양질의 서비스와 어우러지며 그 혜택이 국민에게 돌아갈 수 있도록 유도한다는 구상이다.

공공관리회사는 기존처럼 높은 임대료를 제시하는 업체가 아니라 음식 맛과 서비스를 확실하게 보장하면서도 부담없는 가격을 제시하는 업체가 입점하도록 선정기준을 개선할 예정이다.

또 입찰 과정의 공정성 확보를 위해 외부심사위원회 평가를 거쳐 선정하고, 만족도 높은 서비스를 유지하도록 업체 평가도 매년 시행한다.

이용객이 많은 휴게소 중심으로 초기 창업 인큐베이팅을 지원하기 위한 ‘청년 매장’도 들인다. 이외에도 태양광 발전 등을 통해 얻는 부가 수익을 휴게소 서비스 개선에 쓰도록 하는 등 더 쾌적한 환경 조성에도 힘쓸 예정이다.

이렇게 되면 휴게소 내 편의점이 24시간 운영되고, 1+1할인 등 이벤트와 통신사 포인트 적립 등 혜택도 늘어나게 된다. 높은 임대료 탓에 입점이 어려웠던 실속 커피 매장 진입이 가능해져 평균 4800원인 아메리카노 커피를 2000원 이하에 즐길 수 있게 된다.

전문 외식 브랜드나 지역 대표 맛집 등 이용객의 취향과 수요에 맞춘 매장도 늘린다.

국토부는 이런 휴게소 개편이 공공관리회사 설립 후 본격화할 예정이라며 그 이전에 신설되거나 계약 종료되는 휴게소 8곳은 선도적으로 개편해 12월부터 임시 운영에 나서도록 하겠다고 밝혔다. 신설 휴게소는 함양울산고속도로의 합천호휴게소, 강진광주고속도로의 월출산휴게소가 대상이다. 또 계약종료를 앞둔 영동고속도로 여주휴게소를 비롯, 군위·장유·대천휴게소도 7월 입찰공고를 내고 개편하기로 했다.

이와함께 국토부는 휴게소 이권 카르텔을 혁파하도록 휴게소 입점매장 입찰 때 도로공사 현직자와 퇴직자(3년 이내) 및 그 배우자와 직계 가족은 입찰에서 배제하고, 퇴직자 대상 DB를 구축해 퇴직자 모니터링도 강화한다.

도로공사 퇴직자 단체인 ‘도성회’와 자회사 등은 앞으로 휴게소 사업에 참여하지 못하도록 하고, 현재 자회사 등을 통해 이미 운영 중인 휴게소(6곳)도 9월까지 매각하도록 도성회 정관을 개정한다.

국토부 감사 결과에 따라 도성회 자회사의 입찰 비위 의혹에 대해 수사가 진행 중이며, 도성회 회원의 수익금 탈세 의혹에 대해서도 국세청에 세무조사를 의뢰하는 등 후속조치도 추진하고 있다고 국토부는 덧붙였다.

김윤덕 국토부 장관은 “휴게소는 장거리 운전에 지친 국민이 편안하게 쉬어가는 공간이어야 하나, 수십 년간 굳어진 불합리한 구조 탓에 비싼 가격과 아쉬운 서비스라는 불편을 감내해야만 했다”면서 “연내 개장하는 8개 휴게소를 시작으로 불합리한 구조는 과감히 혁파하고 그 자리에 오직 국민의 편익만 채워 휴게소를 국민의 품으로 다시 돌려드리겠다”고 강조했다.