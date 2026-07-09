실생활에 필요한 금융·주거 교육

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 동대문구(구청장 최동민)가 청년들의 경제적 자립 역량을 강화하고 실생활에 직결되는 금융 및 주거 고민을 덜어주기 위해 서울청년센터 동대문에서 7월 한 달간 ‘청년 맞춤 경제프로그램’을 운영한다고 밝혔다.

이번 프로그램은 청년들의 든든한 주거 준비를 돕는 ‘내 집 준비 설명서’와 건전한 소비 습관 형성을 위한 ‘천하제일 절약대회’로 구성됐다. 특히 사회초년생과 청년 1인 가구가 실제로 가장 필요로 하고 궁금해하는 주제를 직접 반영하여 기획한 것이 특징이다.

8일 오후 7시, 서울청년센터 동대문 3층 세미나실에서는 ‘내 집 준비 설명서’가 진행된다. ▷적은 자금으로 내 집 마련 준비하기 ▷주택 계약 시 반드시 확인해야 할 사항 ▷청약통장 활용법 ▷청약 제도 이해 등 알짜 주거·금융 정보를 풍부한 사례를 중심으로 알기 쉽게 전달한다.

이어 9일부터 30일까지 매주 목요일에는 참여형 프로그램인 ‘천하제일 절약대회’가 열린다. 참가 청년들은 가계부 작성과 소비 패턴 분석을 통해 본인의 지출 습관을 객관적으로 점검하게 된다.

한편 동대문구는 7월 한 달간 ‘2026 청년 생활 아카데미’를 운영 중이다. 지역 청년들의 자립 역량 강화와 생활 기반 형성을 지원하기 위한 교육 과정으로 청년 수요가 높은 ▷경제생활(부동산·재테크·주식) ▷주거생활(정리수납·간단집수리) 2개 분야에 집중해 교육하고 있다.

최동민 동대문구청장은 “앞으로도 금융·주거뿐만 아니라 취·창업, 문화, 커뮤니티 등 청년들의 다채로운 관심과 수요를 반영한 프로그램을 지속해서 선보일 계획”이라고 전했다.