방산·원전 분야 협력 강화 방안 논의

[헤럴드경제(앙카라)=서영상 기자] 이재명 대통령은 8일(현지시간) 나토(북대서양조약기구·NATO) 정상회의 참석을 계기로 니쿠쇼르 단 루마니아 대통령과 정상회담을 하고 방산·원전 분야 협력 강화 방안을 논의했다.

이 대통령은 이날 튀르키예 앙카라에서 단 대통령과 회담을 갖고 “대한민국엔 루마니아가 정말로 중요한 협력의 파트너로, 교역을 포함해 방위산업 분야에서 진전이 이뤄지고 있다”고 말했다.

이 대통령은 그러면서 “특히 K9은 (루마니아에서) 현지 생산을 하게 됐다는 점이 특별히 의미가 있다고 생각한다”고 언급했다.

올해 초 한화에어로스페이스는 루마니아 듬보비차주에서 K9 자주포 등을 생산하는 현지 공장 착공에 나선 바 있다.

이 대통령은 “방위산업에 있어 물건을 사고파는 거래적 관계가 아니라 함께 개발과 공동생산을 하고 제3세계에 함께 진출하는 그런 실질적 협력에 주안점을 두고 있다”고 강조했다.

단 대통령은 “양국 관계가 매우 좋고 흥미로운 투자도 많이 이뤄지고 있다”고 평가했다.

그는 “방산 분야에서 한화가 내년 초 개시되는 사업도 추진 중이고 원자력 발전과 관련해서도 흥미로운 진전들이 있다”며 “루마니아 원전 2곳의 개보수 사업에 한국 기업들이 참여하고 2개의 신규 원전 건설 사업도 추진 중”이라고 했다.

또 이 대통령은 “우리가 방위산업 분야뿐만 아니라 원전이나 그 외 여러 분야에서 실질적 협력을 강화할 여지가 너무 많아 대통령께서 한국에 오셔도 좋고 제가 (루마니아를) 방문해도 좋다”고 말했다.

이어 단 대통령의 루마니아 방문 요청에 대해 “드라큘라가 있는지 체험하러 제가 꼭 한번 가봐야 한다”고 화답하자 양 정상 사이에 폭소가 터졌다.