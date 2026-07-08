[헤럴드경제(앙카라)=서영상 기자] 나토(NATO·북대서양조약기구) 정상회의 참석차 튀르키예를 방문중인 이재명 대통령은 7일(현지시간) 튀르키예 대통령 부부 주최 공식 환영 만찬에 참석해 도널드 트럼프 대통령과 만남을 가졌다.

지난달 프랑스 에비앙에서 개최된 주요7개국(G7) 정상회의 이후 3주 만의 만남으로 양 정상은 당시 트럼프 대통령이 요청했던 군용 선박 건조와 관련한 후속 협의를 가졌다.

이 대통령은 지난달 G7 정상회의에서 트럼프 대통령을 만났을 당시 트럼프 대통령이 “미국 군함 10척을 신속히 건조할 수 있느냐”고 물은 사실을 공개한 바 있는데 이와 관련한 좀 더 구체적인 논의가 이뤄진 것으로 엿보인다.

이어 이 대통령은 트럼프 대통령의 요청에 “최대한 협조하겠다”하면서 우수한 선박 제조 역량을 가진 우리 기업들에 대해 소개했다. 또 구체적인 방안 검토를 위한 실무 협의를 이어가기로 했다.

지난 G7에서 대화를 나눈 ‘골프 회동’과 관련한 이야기도 이어졌다. 당시 이 대통령은 “어제 만찬때 골프 얘기를 하며 우리 부부와 골프를 함께 하겠다고 하여 아내(김혜경 여사)가 손가락 걸고 약속을 받았다”며 “오늘 오찬 후 헤어지면서 다시 골프를 꼭 함께 하자고 하셨다. 지나가는 말인줄 알았는데 준비를 해야할 것 같다”고 소개했다.

두 정상은 그때의 약속을 상기하면서 적절한 시기에 이 대통령의 방미를 추진하고, 그 계기에 골프 라운딩을 추진하기로 했다.

이 대통령은 만찬 때 옆자리에 앉았던 스페인의 산체스 총리와 양국 간 활발한 문화·인적 교류가 한-스페인 관계의 견고한 기반이 되고 있다고 평가하면서, 양국 국민이 더 가까워질 수 있도록 지원해 나가자는 데 뜻을 같이하기도 했다.

그러면서 이 대통령은 산체스 총리에게 방한 초청 의사를 전달했고, 산체스 총리 또한 이 대통령에게 스페인 방문 초청 의사를 전했다.

이 대통령은 이번 나토 정상회의 주최국인 튀르키예의 일마즈 부통령 및 쿠르툴무쉬 국회의장과 안보, 경제, 디지털, 인적 교류 등 다양한 분야에서 협력을 심화해 양국 간 전략적 동반자 관계를 한층 더 강화해 나가자는 데 의견을 같이하기도 했다.