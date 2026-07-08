대한적십자사 서울지사에 1600만원 기부금 전달 여름이불 세트 430세대 지원

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연이 혹서기 취약계층 이웃들에게 여름이불 세트를 지원하고, 자사와 계열사 임직원들은 초복맞이 삼계탕 나눔 봉사활동을 진행했다고 8일 밝혔다. 올해도 대한적십자사 서울지사와 함께 여름철 지역사회 취약계층의 체력보강과 정서안정을 지원하겠다는 취지다.

지난 7일 서울 노원구 대한적십자사 서울지사 북부봉사관에서 진행된 ‘고려아연과 함께하는 2026 혹서기 에너지세이브 캠페인 및 삼복더위(삼계탕으로 극복하는 더위)’ 행사에는 정무경 고려아연 지속가능경영부문 사장과 박종근 대한적십자사 서울지사 부회장을 비롯해 고려아연과 계열사(엑시스아이티·케이지트레이딩·KZ정밀) 임직원, 적십자봉사원 등 50여 명이 참석했다.

이날 행사에서는 먼저 ‘혹서기 에너지세이브 캠페인’ 지원물품 전달식이 진행됐다. 고려아연은 폭염·한파에 민감한 재난취약계층이 냉·난방비를 절감할 수 있도록 매년 에너지세이브 물품을 지원하고 있다.

이번 혹서기에는 1600만원 상당의 기부금을 적십자사 서울지사에 전달했다. 아울러 적십자사 서울지사는 기부금을 활용해 노원구·중랑구·성북구·강북구·도봉구 취약계층 430세대에 여름이불 세트(여름이불·베개·베갯잇)를 지원했다.

고려아연과 계열사 임직원들은 이어진 봉사활동에서 삼계탕 조리와 제철과일 포장 등을 실시했다. 임직원들은 적십자봉사원들과 함께 각종 ▷재료운반·손질 ▷조리 ▷과일포장 ▷스티커 용기 부착 등에 이르기까지 모든 과정에 직접 참여했다. 봉사자들이 이날 준비한 삼계탕과 제철과일은 적십자봉사원을 통해 노원구·중랑구·성북구에 거주하는 취약계층 150세대에 전달됐다.

정무경 고려아연 사장은 “정성을 담아 준비한 보양식과 지원물품이 무더운 여름철 재난취약계층 이웃들의 건강한 일상을 지키는 데 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회의 소외된 이웃들을 돕기 위한 다양한 나눔 활동을 이어갈 것”이라고 말했다.

박종근 적십자사 서울지사 부회장은 “폭염 등 기후 재난에 취약한 이웃들의 체력 보강과 정서 안정을 돕고자 이번 보양식 나눔을 준비했다”며 “앞으로도 기업의 사회공헌 활동과 적극적으로 연계해 소외계층을 위한 안전망을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

이번 혹서기 에너지세이브 캠페인 지원 대상인 취약계층 430세대는 모두 ‘희망풍차’ 결연 세대다. 희망풍차는 고려아연이 후원하는 전국 취약계층 생계물품 지원사업으로, 지난 5월 적십자봉사원들은 전국 취약계층 2만1490가구에 고려아연의 후원으로 마련된 간편식 세트와 반려식물 키트를 전달했다.

한편, 고려아연은 온산제련소를 통해 울주남부노인복지관에 1000만원 상당의 백미 2.9톤(20㎏·143포)을 후원하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동에 적극 나서고 있다.