이용자 편의성 고려한 UI·UX 개편 생체인증 지원으로 안전한 거래 환경

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 지난 7일 KB스타뱅킹 퇴직연금 서비스를 개편했다고 8일 밝혔다.

이번 개편은 ‘더 빠른 이용, 더 쉬운 투자, 더 간편한 거래’를 목표로 퇴직연금 투자 전 과정의 편의성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 홈 화면부터 상품 탐색, 거래, 조회, 인증까지 전반적인 UI∙UX(사용자환경·경험)를 개선해 쉽고 직관적인 이용 환경을 제공하는 것이 특징이다.

우선 홈 화면에서 추천상품과 투자정보를 한 눈에 확인할 수 있도록 구성했다. 자주 이용하는 메뉴를 중심으로 화면을 재배치해 원하는 서비스를 빠르게 이용할 수 있다.

상품 탐색과 거래 기능도 강화했다. 매매현황과 체결정보를 보다 쉽게 확인하고 거래내역과 상환내역 등을 통합 조회할 수 있도록 했다. 지문∙안면인식 등 생체인증을 통해 빠르고 안전한 거래 환경을 제공한다.

국민은행은 앞서 지난 4월에도 KB스타뱅킹 내 상장지수펀드(ETF) 실시간 시세 조회 기능을 도입하는 등 퇴직연금 비대면 상품거래 서비스를 고객 중심으로 개편한 바 있다.

국민은행 관계자는 “앞으로도 고객 중심의 디지털 혁신을 통해 편리하고 차별화된 퇴직연금 서비스를 제공하겠다”고 말했다.