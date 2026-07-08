[헤럴드경제=장윤우 기자] 미국 인기 퀴즈쇼가 억대 연봉을 받는 문제 출제 작가를 공개 채용한다. 지원자가 직접 문제를 풀어 관문을 통과해야 하는 독특한 방식이다.

7일(현지시간) 미국 매체 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 미국 인기 퀴즈쇼 ‘제퍼디!’(Jeopardy!)를 제작하는 소니 픽처스가 최근 문제 출제 작가 채용 공고를 냈다.

합격자는 13만8000달러(약 2억1000만원)에서 17만2000달러(약 2억6000만원)의 연봉을 받는다. 매체는 보그 편집장 자리나 뉴욕 닉스 입단만큼이나 따내기 어려운 자리라고 소개했다.

채용 절차는 지원자가 직접 퀴즈 문제를 푸는 데서 시작한다. 지원자는 퀴즈쇼 출연자를 뽑을 때 쓰는 온라인 시험을 먼저 통과해야 한다. 미국 지리부터 오페라, 과학, 슈퍼히어로 조수 캐릭터까지 총 50문제가 나오고, 문제당 15초 안에 답을 말이나 글로 제출해야 한다. 방송과 달리 답을 의문문 형태로 만들 필요는 없다.

문제 난도는 상당하다. 시험에는 베토벤 6번 교향곡에서 ‘시냇가의 정경’으로 불리는 악장의 별칭을 묻는 등의 문제가 출제된다.

퀴즈를 통과해도 끝이 아니다. 지원자는 경제와 음식, 역사, 대중문화, 과학 등 분야에서 12개 카테고리 문제를 직접 만들고, 최종 문제도 3개 만들어야 한다. 이 과정에서 인공지능(AI)이나 위키피디아 없이 옥스퍼드 영어 사전이나 주요 신문 등을 근거로 사실 확인까지 마쳐야 한다.

지원 시험은 단 한 번만 응시할 수 있다.

현재 퀴즈쇼 작가진은 10명 안팎으로 대부분 10년 넘게 자리를 지키고 있고, 일부는 1990년대부터 참여해 왔다. 뉴욕포스트에 따르면 작가진 중에는 시트콤 ‘사인펠드’ 출연자 출신, 드라마 ‘스타트렉’ 작가 출신, 뉴욕의 전직 도어맨 출신도 있다.

1984년 방송을 시작한 퀴즈쇼는 오는 8월 43번째 시즌 촬영에 들어간다. 진행을 맡은 켄 제닝스는 참가자로 출연해 당시 400만달러(약 60억4000만원)가 넘는 상금을 따낸 것으로 유명하다.