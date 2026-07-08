전면부 램프 그래픽·펜더 등 극찬 美 “역대 가장 멋진 콤팩트 세단”

현대자동차 새롭게 선보인 ‘디 올 뉴 아반떼’가 해외 주요 매체와 소비자들로부터 호평을 받고 있다. 준중형 세단의 틀에서 벗어난 미래지향적인 외관 디자인을 구현한 한편, 차세대 인포테인먼트 시스템을 통해 디지털 경험을 진보시켰다는 평가가 나온다.

8일 업계에 따르면 해외 자동차 전문매체들은 디 올 뉴 아반떼의 디자인이 기존 준중형 세단의 틀에서 벗어나 한층 과감하고 미래지향적인 조형미를 구현했다는 점을 높이 평가했다. 미국 카앤드라이버는 신형 아반떼를 “SF 영화 스타일의 새로운 디자인”이라고 밝혔다.

또 다른 미국 자동차 전문매체인 잘롭닉은 “역대 가장 멋진 콤팩트 세단 디자인일지도 모른다”고 평했으며, 영국 오토 익스프레스는 “N 비전 74 콘셉트 못지않게 멋지게 등장했다”고 호평했다.

이들 매체는 공통적으로 신형 아반떼 전면부의 날카로운 램프 그래픽인 ‘H-엣지 라이팅’, 입체적인 그릴과 볼륨감을 강조한 펜더, 낮고 넓은 차체 비례 등이 준중형 차급을 넘어서는 인상을 만든다고 분석했다. 카스쿱은 “슈퍼카를 연상케 하는 펜더 디자인이 눈길을 끈다”고 극찬했다. 권제인 기자