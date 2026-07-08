22일 영국 런던 ‘갤럭시 언팩 2026’ 개최 초대장 발송 노태문 사장 기고문, ‘사용자 잘 아는 AI 진화’ 예고 스마트싱스 통한 연결, 개방형 혁신 원칙 AI 시대 보안 강조…녹스·온디바이스 강화

[헤럴드경제=고재우 기자] “가장 중요한 AI는 가장 똑똑한 AI가 아니라, 나를 가장 잘 아는 AI입니다.”

삼성전자가 오는 22일 영국 런던에서 ‘갤럭시 언팩 2026’를 개최하고, 차세대 스마트폰 ‘갤럭시 Z8’ 시리즈를 선보인다.

갤럭시 Z8 시리즈는 기존 폴드, 플립에 이어 ‘와이드 폴드’까지, 인공지능(AI) 시대를 반영해 폼팩터 선택권을 넓힐 예정이다. 또 스마트 혁신을 통한 ‘개방형 혁신’을 추구하면서, AI 시대 보안도 강화된다.

언팩에 앞서 노태문 삼성전자 DX부문 대표이사 사장은 기고문을 통해 “더 나은 AI를 위한 새로운 갤럭시”라며 ‘갤럭시 Z8 시리즈’의 대대적인 변화를 예고했다.

▶삼성 언팩 초대장 공개…22일 베일벗는 폴더블폰= 8일 삼성전자는 오는 22일 영국 런던에서 열리는 ‘갤럭시 언팩 2026’ 초대장을 공개했다.

초대장에는 길죽한 사각형 윗부분을 도려내는 사진을 담았다. 화면 비율이 달라지는 ‘와이드형’ 폴더블폰을 암시한 사진이다.

갤럭시 Z8 시리즈에는 폴드, 플립에 이어 더 넓어진 와이드 폴드까지, 폼팩터(기기) 선택권이 확대된다. AI를 담는 기기의 형태가 중요해졌다는 판단에서다.

세부적으로 갤럭시 Z8 시리즈는 기존 모델보다 세로 길이를 줄이고 가로 폭을 넓혔다. 펼쳤을 때 ‘약 4대 3 비율’이 적용되면서 내·외부 디스플레이에서 모두 사용성과 콘텐츠 감상 경험이 개선될 것으로 예상된다.

특히 AI가 일상화된 오늘날, 폼팩터 선택권 확대는 더 나은 AI 경험에도 도움 될 것이란 전망이다.

노 사장은 “AI를 담아내는 기기의 형태도 중요해진다”며 “AI 개인적이고 능동적으로, 또 여러 갈래로 우리를 도울수록 유연하게 펼쳐지고 접히는 화면은 가능성을 한층 넓혀준다”고 강조했다.

이어 “접으면 손안에 들어오고, 펼치면 더 넓은 무대가 되는 폴더블이 특별한 이유”라며 “폴더블이라는 길을 처음 연 이래, 삼성은 세대를 거듭하며 더 얇고, 가볍고, 단단하고, 그리고 몰입감 있게 다듬어 왔다”고 덧붙였다.

▶에이전트 AI 시대 돌입, 개방과 신뢰 원칙 중요= 노 사장은 에이전트 AI 시대에 돌입하면서 개방과 신뢰가 중요해졌다고 강조했다.

폴더블에서부터 스마트글래스까지 이어지는 다양한 폼팩터들이 AI와 함께 우리 일상을 완성에 가깝게 한다는 것이다. 이에 따라 갤럭시 언팩 2026에서 삼성전자가 새롭게 선보일 폼팩터와 AI 기능들에 대해서도 관심이 쏠린다.

노 사장은 “세상을 바꾼 플랫폼은 가장 닫힌 것이 아니라 가장 열린 것”이라며 “삼성은 스마트싱스를 통해 수많은 기기와 서비스, 파트너를 연결했고, 업계가 함께 설 개방형 표준을 만들었다”고 말했다.

AI 시대 보안의 중요성에 대해서도 강조했다. 노 사장은 “AI가 발전할수록 신뢰는 모든 것의 토대가 되고, 삼성에게 신뢰는 제품 설계의 기본 원칙”이라며 “삼성 녹스는 갤럭시 기기 보호 및 기기 사이 연결을 지키고, 가장 개인적인 데이터는 퍼스널 데이터 엔진(온디바이스)이 내보내지 않고 그 사람만의 것으로 만든다”고 밝혔다.

아울러 노 사장은 “다음 시대를 여는 질문은 ‘누가 사람을 가장 잘 이해하고, 그 이해를 신뢰할 수 있는 경험으로 바꾸어내는가’”라며 “삼성이 가고자 하는 길이 여기에 있다”고 했다.