[헤럴드경제=최원혁 기자] 시내버스에서 여학생들이 앞좌석 등받이에 양발을 올린 모습이 공개돼 누리꾼들의 공분을 사고 있다.

7일 온라인 커뮤니티 보배드림 인스타그램에는 여학생 두 명이 버스 좌석에 앉아 앞좌석 등받이 위로 두 발을 올린 채 이동하는 모습의 제보 사진이 공개됐다.

제보에 따르면 해당 장면은 서울 잠실과 경기 남양주시 별내를 오가는 한 시내버스에서 촬영됐고 이들은 신발은 벗었지만 양말을 착용한 상태였다.

사연을 접한 누리꾼들 “보기만 해도 불쾌하다”, “개념 없는 행동이다”, “양말 신었다고 용납될 문제가 아니다”, “급브레이크를 밟았으면 위험했을 것”, “버스가 갑자기 멈춰 서면 크게 다칠 수 있다”, “부모가 기본 예절을 제대로 가르쳤어야 한다” 등 부정적인 반응이 쏟아졌다.

대중교통 내 이런 민폐 사례는 이번이 처음이 아니다. 작년 8월에는 포항으로 향하던 고속버스에서 한 여성 승객이 신발을 신은 채 앞좌석 머리 받침대에 발을 올려 시트를 오염시켜 공분을 샀다.

당시에도 누리꾼들은 급정거 시 안전사고 위험은 물론 타인에게 시각적 불쾌감을 주는 이 같은 행위에 피로감을 호소한 바 있다.