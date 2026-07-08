차세대 중형위성 개발 총괄…해양·우주 전담 위성도 개발

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한국항공우주산업(KAI) 주도로 개발된 차세대 중형위성(차중위성) 4호가 발사 시험에 성공했다. 국내 최초의 농림 전용 관측위성이다.

8일 KAI는 차중위성 4호가 7일(현지시간) 오전 12시12분 미국 캘리포니아 반덴버그 기지에서 발사돼, 오전 3시5분 노르웨이 스발바르 지상국과의 교신에 성공했다고 밝혔다. 이후 차중위성은 작동 점검을 마치고 내년 상반기 중 본격적으로 정부가 활용할 예정이다.

차중위성 4호는 농림 분야를 전담하는 ‘광역관측 농림위성’으로 개발됐다. 관측 폭은 한번도 전역을 3번 통과만으로 촬영할 수 있는 120km, 해상도는 5m 수준이다. 영상 데이터를 기반으로 농작물 생육·작황 분석, 온실가스 산정, 산림 자원 예측 등 공공 분야의 다양한 수요에 대응하는 것은 물론, 산림 훼손과 산불 피해 등도 정밀 관측한다.

KAI는 지난 2015년 차세대 중형위성 개발 총괄주관기관으로 선정됐다. 농림 분야에 이어 국토 및 해양, 우주기술 확보를 각각 전담하는 위성을 개발하는 사업이다.

김종출 KAI 대표이사는 “지난 5월 차세대 중형위성 2호 발사 성공에 이은 4호 위성 발사 성공은 민관 협업으로 이뤄낸 뉴스페이스 시대의 성과”라며 “오늘 성공적인 개발과 발사를 발판 삼아 KAI가 국가대표 우주항공 기업으로서 위성 수출과 우주서비스 사업을 확대해 우주경제 강국 실현에 기여하겠다”고 밝혔다.