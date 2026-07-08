세계 3대 광고제 필름 부문 수상 CI·80년 역사 등 구슬 모티브로 시각화

[헤럴드경제=권제인 기자] 한진그룹은 창립 80주년을 기념해 제작한 신규 CI 캠페인 영상이 세계 3대 광고제 중 하나인 ‘2026 뉴욕페스티벌’ 광고제에서 파이널리스트에 선정됐다고 8일 밝혔다.

지난해 10월 공개한 캠페인 영상은 1945년 한진상사에서 출발한 그룹의 80년 역사를 하나의 구슬이 멈추지 않고 움직이는 모습으로 표현했다.

비행기와 트럭, 선박 등 물류 사업을 상징하는 요소와 호텔, 대학 등 그룹의 다양한 사업영역을 구슬의 이동 경로에 배치해 한진그룹의 성장 과정과 미래 비전을 담아냈다. 여기에 한진그룹 사가의 멜로디를 배경음악으로 활용해 그룹의 정체성과 브랜드 스토리를 함께 전달했다.

한진그룹은 기업의 역사와 미래, 다양한 사업영역을 하나의 영상으로 시각화하고 새로운 CI 공개라는 메시지를 창의적으로 풀어낸 점이 높은 평가를 받았다고 설명했다.

뉴욕페스티벌은 칸 국제광고제, 클리오 어워즈와 함께 세계 3대 광고제로 꼽힌다. 매년 전 세계 80여개국에서 6만여점 이상의 작품이 출품되며 창의성과 혁신성, 브랜드 영향력 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정한다.

특히 한진그룹 캠페인 영상은 이번 2026 뉴욕페스티벌 광고제 필름 부문에서 한국 출품작으로는 유일하게 수상작에 선정됐다.

한진그룹 관계자는 “단순한 기업의 역사를 넘어 대한민국과 함께 성장해온 한진그룹의 진정성이 글로벌 무대에서도 울림을 전했다는 점에서 의미가 크다”며 “이번 수상을 계기로 글로벌 시장에서 한진그룹만의 브랜드 스토리를 더욱 널리 알리겠다”고 말했다.

한편, 한진그룹은 지난 2001년부터 사회복지공동모금회의 ‘희망2026나눔캠페인’ 성금을 기탁, 지난해까지 총 570억원의 성금을 전달하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.