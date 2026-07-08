흥행 보증 ‘아빠가 전직 특수요원’ 뻔하지만 가장 통쾌한 ‘안전한 쾌감’ 전사 불필요한 ‘부성애’에 감정이입 주연 배우 이미지와 흥행도 상관관계

[헤럴드경제=손미정 기자] 그런 말이 있습니다. 전직 특수 요원은 건드리지 마라. 그들의 자식, 혹은 자식 같은 강아지도 절대 건드리지 마라. 힘을 숨긴 진짜를 알아보지 못하고, 그들의 마지막 경고까지 무시하고 나대면 어떻게 될까요. 그 끔찍한 결말은 정말 상상도 하고 싶지 않습니다.

그리고 여기 한 사람이 있습니다. 그의 이름은 ‘김부장’입니다. 대한민국에서 가장 많은 성씨에, 평범한 직함. 진짜 이름인지, 그저 자리대로 이름을 만들어 붙인 것인지 모를 이 사람은 세상에서 가장 강하다는 아빠입니다. 매일 아침 딸 민지를 위해 아침을 차리고, 딸이 원하는 것이라면 무엇이든 들어주기 위해 노력하며, 딸을 위해 무릎을 꿇는 것도 마다하지 않는 천상 딸바보죠.

싱글 대디인 김부장은 민지의 아빠로 살아달라는 아내의 마지막 유언을 가슴에 묻은 채 살아갑니다. 그리고 어느 날 자신이 온 마음을 다해 키운 민지가 갑자기 사라져 버리죠. 딸의 부재를 알아챈 김부장은 고민 없이 아내와의 약속을 저버립니다. 그의 눈앞엔 딸을 구한다는 목표 하나밖에 없습니다.

민지를 데려간 그들은 알고 있을까요. 그의 아빠가 17차례나 북파 임무를 수행한 전직 국가 비밀요원이라는 것을요.

최근 대한민국의 주말 저녁을 책임지고 있는 SBS 금토드라마 ‘김부장’은 이렇게 시작합니다. 현재 4회까지 방영된 드라마는 벌써부터 시청률 21.6%를 기록하며 심상치 않은 흥행 곡선을 그리고 있죠. SBS 드라마가 시청률 20%를 넘긴 것은 지난 2024년 ‘눈물의 여왕’ 이후 2년 만인데요. 심지어 4회 만에 ‘마의 20%’를 넘겼기에, 남은 6회 동안 더 높은 고지에 도전할 시간도 충분하죠. 일각에서는 ‘꿈의 30%’에 대한 기대 섞인 목소리도 들립니다.

이번 취향의 발견에서는 딸을 찾는 아빠의 처절한 사투, ‘김부장’에 대한 이야기를 해보려고 합니다. 그리고 나아가, 이 뻔하고도 익숙한 서사가 왜 이토록 매번 터지는지를요.

“촉법소년? 나는 ‘무법 중년’ 해야겠다”

사실 ‘김부장’은 새롭지 않습니다. 굳이 따지자면 너무 잘 아는 맛에 가까운데요. 정체를 숨긴 전직 특수 요원이란 설정은 영화 ‘테이큰’, ‘이퀄라이저’ 시리즈와 똑 닮았고, 사랑하는 가족을 위해 봉인된 힘을 해제하는 김부장의 모습은 역시나 리암 니슨(테이큰), 키아누 리브스(존 윅)와 그대로 겹치죠.

국내 작품에서 찾자면 원빈 주연의 ‘아저씨’(2010)가 이 분야의 원조 격이라 할 수 있겠는데요. 명실공히 SBS 대표 시즌제 드라마인 ‘모범택시’ 역시 전직 특수부대 장교 출신 ‘김도기’가 평범한 직업으로 위장해 악인들을 응징한다는 동일한 문법 위에 서 있죠.

이 중 어느 작품이라도 봤다면 ‘김부장’은 결코 낯설 수가 없을 겁니다. 하물며 웹툰을 원작으로 한 이 드라마는 큰 서사적 기교도 부리지 않고, 완전히 전형적이면서 익숙한 ‘아빠 유니버스’의 공식을 정직하게 따라가죠. 딸이 납치되고, 아빠가 찾으러 갑니다. 그리고 그 아빠가 소지섭입니다. 그게 전부입니다.

그런데 이 뻔하디뻔함이 ‘김부장’이 단 4회 만에 20%의 벽을 뚫어버린 비결 중 하나라면 어떨까요.

가족을 구하는 ‘힘숨찐’ 가장의 이야기는 사실 만국 공통의 흥행 공식에 가깝습니다. 그 대표적인 예가 우리가 너무 잘 아는 ‘테이큰’입니다. 2008년 개봉한 ‘테이큰’은 뤽 베송이 각본을 쓰고 제작한 프랑스 영화죠.

‘니키타’(1990), ‘레옹’(1994), ‘제5원소’(1997) 등 세계적인 흥행작을 탄생시킨 뤽 베송의 이름이 붙어 있었음에도, 영화는 처음엔 대형 기대작으로 취급받지 못했습니다. 할리우드 액션 블록버스터 대비 낮은 제작비가 들기도 했거니와, 당시까지만 해도 드라마 배우의 이미지가 강했던 리암 니슨을 주연으로 한 액션물은 대중의 구미를 쉽게 당기지 못했죠. 심지어 니슨 본인조차 “프랑스에서 몇 주 상영하다 비디오로 직행하겠거니 했다”고 훗날 인터뷰에서 털어놓을 정도였으니까요.

하지만 상황은 금방 뒤바뀝니다. 영화가 전 세계 2억2600만달러(한화 약 2500억원)라는 경이로운 흥행을 기록해 버린 것이죠. ‘테이큰’은 당초 노렸던 미국 시장은 물론이고, 우리나라에서도 230만 명이 넘는 관객을 동원하며 흥행에 성공합니다. 이후 ‘테이큰’은 3편짜리 시리즈로 이어지며, 부성애와 정의 구현이라는 문법이 시대를 초월한 강력한 힘을 가지고 있음을 스스로 입증해 냅니다.

전직 특수요원의 압도적인 능력치는 이렇듯 선배 아빠들이 오랜 시간 충분히 증명해 왔습니다. 서사에 몰입하기 위해 반드시 필요한 주인공에 대한 공감은 ‘부성애’라는 세 글자가 단번에 해결하고요. 덕분에 드라마 ‘김부장’은 주인공이 왜 이토록 강한지, 이 아빠가 왜 이토록 처절하게 딸을 찾는지를 설명하는 데 긴 시간을 들이지 않습니다. 시청자 역시 초반부 전사(前史)를 건너뛰고, 1화부터 애타는 아빠의 눈빛에 곧장 이입하게 됩니다. 뻔한 문법의 편리함이란 이런 거죠.

물론 ‘아빠 유니버스’를 공유하는 이러한 작품들 속 부성애를 단순한 사랑으로만 표현하기엔 부족합니다. 이들이 보여주는 무자비한 폭주에는 ‘딸을 지키지 못했다’는 죄책감과 ‘반드시 되찾겠다’는 결의가 뒤섞여 있거든요. 때론 과해 보이기까지 하는 응징들은 사실 처절한 몸부림에 가깝습니다. 겉으로는 시원하지만 속으로는 절박한 그 액션이, 폭력의 수위에 대한 판단마저 희석해 버리는 이유입니다.

‘김부장’에서 주인공은 “나는 촉법소년이라 법으로 못 건드린다”며 입을 놀리는 남자 앞에서 이렇게 말합니다. “그럼 나는 무법 중년 해야겠다.” 법 바깥에서 밀어붙이겠다는 선언이지만, 그것을 지켜보는 입장에서 ‘그래도 그러면 안돼!’라고 외치고 싶은 마음은 조금도 들지 않습니다.

뻔한데 재미있네…카타르시스의 역설

김부장은 싸구려 양복 속 진짜 모습을 드러낸 순간부터 정체를 숨길 노력 따위는 하지 않습니다. 덕분에 그의 행적을 쫓던 북한도, 결코 북에 김부장을 넘겨줄 수 없는 우리나라도 일제히 그를 노리고 뒤쫓기 시작하죠. 극 중 김부장은 그의 일거수일투족 하나하나에 국가 비상이 걸리는 위험한 인물로 그려집니다. 그리고 김부장은 그런 ‘평가’가 서운하지 않게, 딸을 찾는 여정을 방해하는 이들을 모두 압도적인 힘으로 제압해 버립니다.

우리는 또 압니다. 김부장이 다 알아서 할 것이라는 걸요. 김부장은 지지 않을 것이고, 어떻게든 헤쳐나갈 것이며, 결국에는 딸을 구출해 눈물 나는 재회를 할 것이라는 것까지요. 시련은 있겠지만 반전은 없을 이 이야기는 다시 또 한 번 뻔하지만, 한편으로는 불안하지 않습니다. 우리는 지금 처음부터 결말이 보장된 기차에 몸을 실은 것이죠.

덕분에 피도 눈물도 없는 김부장의 묵직한 액션은 더욱 빛을 발합니다. 지지 않는다는 심리적 안정감이 시청자들로 하여금 ‘이기냐 지냐’의 문제보다는 ‘얼마나 압도적으로 이기느냐’에 집중하게 만들기 때문이죠. 생존 불안이 사라진 ‘안전한 쾌감’은 서사의 개연성 그 자체인 주인공의 피지컬과 탄탄한 액션에서 뿜어져 나오는 장르적 매력을 온전히 즐길 수 있게 만들어줍니다. 불안 없는 긴장감, 결과를 알면서도 손에 땀을 쥐게 하는 과정. ‘아빠 유니버스’가 반복 소비되는 핵심 이유는 여기에도 있죠.

김부장을 연기한 소지섭에 대한 이야기도 하지 않을 수 없겠습니다. ‘김부장’은 그의 13년 만의 SBS 복귀작인데요. 따지자면 액션 복수물과 소지섭은 꽤나 익숙한 조합입니다. 지난해 넷플릭스를 통해 공개된 시리즈 ‘광장’에서도 그는 죽은 동생의 복수를 위해 싸우는 주인공 ‘남기준’ 역으로 진득한 느와르 액션을 선보인 바 있죠.

우려가 없었던 것은 아닙니다. 비슷한 캐릭터의 반복으로 보일 수 있는 ‘김부장’을 선택한 것에 대해 말이죠. 하지만 소지섭은 방영에 앞서 이번 연기에 대해 이렇게 말했습니다. “단순히 때리는 게 아니라 주먹 한 방에 감정을 담으려 했다”, “홀로 딸을 키우는 아빠를 연기하는 내 모습이 궁금했다”라고요. 그리고 그의 말처럼, ‘김부장’에서는 언제나 믿고 보는 액션만큼이나 딸밖에 모르는 중년 아빠의 절절한 감정 연기가 특히 돋보입니다.

배우의 눈빛과 몸짓이 만들어낸 감정과 액션의 중첩은 ‘아저씨’에서 원빈이 연기한 차태식을 떠올리게도 하는데요. 차태식이 그러했듯, 김부장의 등식이 성립하지 않는 응징도 차마 겉으로 드러내지 못하는 감정들의 폭발처럼 읽힙니다. 딸을 찾아나선 아빠에겐 울 시간도, 화를 낼 시간도 사치니까요.

여기에 일각에서는 이번 ‘김부장’의 흥행 뒤엔 영화 팬들의 지원사격이 있었다는 이야기도 나옵니다. 실제로 소지섭은 수입사 ‘찬란’과 함께 10년 전부터 꾸준히 독립·예술 영화를 수입해 온 ‘독립영화 수입계의 시조새’라 할 만한데요. 그가 수입한 대표작으로는 ‘유전’(2018), ‘미드소마’(2019), ‘서브스턴스’(2024), ‘존 오브 인터레스트’(2024) 등이 있습니다.

소지섭이 독립영화 수입을 이어가고 있는 건 상업적 이익보다는 좋은 작품을 관객에게 전하겠다는 신념 때문입니다. 그는 지난해 한 인터뷰에서 “영화 수입은 제가 받은 걸 돌려드린다는 의미가 있다”고 밝히기도 했죠. 관객들을 위한 소지섭의 꾸준한 행보에 영화 팬들이 ‘보은’하기 위해 본방 사수 캠페인을 자처하고 나선 것인데요.

물론 이들의 움직임이 대세를 좌우한다고 보기는 어렵습니다. 하지만 이처럼 배우의 선한 영향력이 시청률에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 점은, 배우의 이미지와 흥행의 연결고리에 대한 여러 생각을 하게 만듭니다.

마지막으로 SBS의 이야기를 들어볼까요. ‘멋진 신세계’에 이어 연타석 흥행에 성공한 SBS의 드라마 제작사 스튜디오S의 홍성창 대표는 “콘텐츠만 재미있으면 시청자는 여전히 TV 앞으로 모인다는 공식이 증명됐다”며 자신했는데요.

그는 이번 ‘김부장’의 흥행에 대해 “‘김부장’은 소중한 사람을 지키기 위해 평범한 사람이 어디까지 강해질 수 있는지를 정공법으로 보여주는 이야기”라며 “이 힘이 전 세대, 더 나아가 전 세계 시청자들의 보편적인 공감대를 관통하며 열광적인 반응을 이끌어낸 것 같다”고 말했습니다.