학력·경력 제한 없는 ‘노(NO) 스펙’ 방식 청년 인재 선발…지방별정 5급상당 1명

[헤럴드경제= 이권형기자] 청년특별시 대전을 선포한 대전시가 청년특별보좌관 공개모집에 들어갔다.

대전시는 민선 9기 핵심 비전인 ‘청년특별시 대전’ 실현을 위한 첫걸음으로 청년특별보좌관(지방별정직 5급 상당, 1명)을 공개 모집한다고 8일 밝혔다.

이번 채용은 청년정책 수요 증가에 대응하고 청년의 다양한 의견을 시정에 반영키 위함이다. 청년특별보좌관은 ▷청년특별시 대전 실현을 위한 정책 기획 ▷대전 특화 청년지원사업 발굴 ▷청년 현장 의견 수렴 및 정책 자문 ▷청년정책 관련 시장 정책결정 보좌 등의 역할을 수행하게 된다.

특히, 이번 채용은 청년들에게 공정한 기회를 제공하기 위해 학력과 경력 제한 없이 지원할 수 있는 ‘노(NO) 스펙’ 방식으로 진행한다. 공고일 기준 만 25세 이상 39세 이하로, 공고일 전일 현재 대전·세종·충남·충북에 주민등록을 둔 대한민국 청년이라면 누구나 지원할 수 있다.

선발 절차는 1차 서류전형과 2차 면접시험으로 진행된다. 1차 서류전형에서는 지원자가 제출한 ‘청년특별시 대전’ 비전 중심의 정책제안서를 바탕으로 정책의 창의성과 실현 가능성, 청년문제 이해도 등을 종합 평가한다.

이어 2차 면접시험에서는 본인이 작성한 정책제안서를 토대로 발표자료(PPT)를 활용한 5분 발표를 실시하고, 정책기획 역량과 논리성, 의사소통 능력 등을 종합적으로 평가해 최종 합격자를 선발할 예정이다.

응시원서는 7월 10일~14일까지 대전시 인사혁신담당관 채용팀에 방문하거나 우편으로 접수하면 된다.

허태정 대전시장은 “청년특별보좌관은 청년의 시각과 아이디어를 시정에 반영하고, 청년과 행정을 연결하는 중요한 가교 역할을 맡게 될 것”이라며 “청년특별시 대전을 함께 만들어 갈 열정과 참신한 아이디어를 가진 청년들의 많은 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.