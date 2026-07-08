신변 비관 문자 받은 지인이 신고

[헤럴드경제=한지숙 기자] 경기 오산시의 한 아파트에서 일가족 3명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

8일 오산경찰서에 따르면 지난 7일 오후 8시 50분쯤 오산시에 있는 한 아파트에서 50대 남성과 여성, 20대 남성 총 3명이 숨져 있는 것을 출동한 경찰이 발견했다.

조사 결과 이들은 부부와 아들 관계로 확인됐다.

경찰은 사망자 지인의 112 신고를 받고 현장에 출동했다. 신고자는 사망자 중 한 명에게서 신변을 비관하는 내용의 문자 메시지를 받았다고 한다.

아파트 내부에서는 유서가 발견된 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “현재로서 범죄 혐의점은 보이지 않는다”며 “자세한 사건 경위를 조사하고 있다”고 말했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담 전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 “마들랜”에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.