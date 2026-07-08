8세대 아반떼 부산모빌리티쇼서 최초 공개 전면부 램프 그래픽·펜더 디자인 극찬 현대차 “준중형 세단의 새 기준 제시”

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차 새롭게 선보인 ‘디 올 뉴 아반떼’가 해외 주요 매체와 소비자들로부터 호평을 받고 있다. 준중형 세단의 틀에서 벗어난 미래지향적인 외관 디자인을 구현한 한편, 차세대 인포테인먼트 시스템을 통해 디지털 경험을 진보시켰다는 평가가 나온다.

8일 업계에 따르면 해외 자동차 전문매체들은 디 올 뉴 아반떼의 디자인이 기존 준중형 세단의 틀에서 벗어나 한층 과감하고 미래지향적인 조형미를 구현했다는 점을 높이 평가했다. 미국 카앤드라이버는 신형 아반떼를 “SF 영화 스타일의 새로운 디자인”이라고 밝혔다.

또 다른 미국 자동차 전문매체인 잘롭닉은 “역대 가장 멋진 콤팩트 세단 디자인일지도 모른다”고 평했으며, 영국 오토 익스프레스는 “N 비전 74 콘셉트 못지않게 멋지게 등장했다”고 호평했다.

이들 매체는 공통적으로 신형 아반떼 전면부의 날카로운 램프 그래픽인 ‘H-엣지 라이팅’, 입체적인 그릴과 볼륨감을 강조한 펜더, 낮고 넓은 차체 비례 등이 준중형 차급을 넘어서는 인상을 만든다고 분석했다. 카스쿱은 “슈퍼카를 연상케 하는 펜더 디자인이 눈길을 끈다”고 극찬했다.

이 밖에도 일부 매체는 콘셉트카를 연상시키는 과감한 조형이 양산차에 자연스럽게 반영됐다는 점과 후드·펜더·도어 등에서 복합적인 선과 면을 정교하게 구현한 차체 완성도에도 주목했다.

디 올 뉴 아반떼의 실내 디자인도 긍정적인 평가를 받았다. 해외 매체들은 실내 중심에 자리 잡은 14.6인치 센터 디스플레이를 바탕으로, 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트’와 차세대 생성형 AI 에이전트 ‘글레오 AI’ 등 첨단 디지털 경험 요소가 돋보인다고 평가했다. 공조와 오디오 등 자주 사용하는 기능에 물리 버튼을 함께 배치한 인터페이스 구성 역시 직관성을 높인 차별화 요소로 꼽혔다.

디 올 뉴 아반떼는 해외 소비자들 사이에서도 반향을 일으켰다. 기사 댓글과 레딧, 유튜브, 온라인 커뮤니티 등에서는 “부풀어 오른 펜더와 평평한 면의 조화가 인상적”, “레트로하면서도 미래적”, “세단을 산다면 단연 첫 번째 선택이 될 것”이라는 반응이 이어졌다.

현대차 관계자는 “디 올 뉴 아반떼는 ‘아트 오브 스틸’ 디자인 언어를 바탕으로 한층 대담하고 정교한 조형미, 첨단 디지털 경험, 차급 이상의 상품성을 두루 갖춘 모델”이라며 “공개 직후부터 이어진 글로벌 반응은 이번 아반떼가 준중형 세단 시장에서 새로운 기준을 제시하고 있음을 보여준다”고 전했다.

한편, 디 올 뉴 아반떼는 지난 5일 폐막한 ‘2026 부산모빌리티쇼’를 통해 최초 공개됐다. 아반떼는 1990년 첫 출시 이후 30년 넘게 생산된 현대차의 대표 준준형 세단으로, 디 올 뉴 아반떼는 2020년 7세대 출시 후 6년 만에 선보이는 8세대 완전 변경 모델이다.

파워트레인은 가솔린 2.0과 1.6 하이브리드 두 가지로 운영된다. 가솔린 모델은 최고출력 149마력으로 기존 대비 26마력 개선됐다. 하이브리드는 스마트스트림 가솔린 1.6 하이브리드 엔진을 탑재하고, 시스템 합산 최고출력 157마력를 확보했다.

특히, 이번 신형 모델에는 안드로이드 오토모티브 운영체제(AAOS) 기반의 플레오스 커넥트가 적용됐다. 차세대 생성형 인공지능(AI) 에이전트인 ‘글레오 AI’는 차량 제어는 물론 일정 추천, 정보 검색, 대화형 AI 서비스 등을 제공한다.