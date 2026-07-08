[헤럴드경제=정대한 기자] GS리테일이 현장 중심의 AI 전환(AX)을 위해 ‘AX 현장 사례 공유회(사진)’를 개최했다고 8일 밝혔다.

지난 6일 서울 역삼 GS타워에서 열린 행사에는 경영진과 주요 부문 리더 등 150여명이 온오프라인으로 참석했다. GS리테일이 추진한 AX 사례를 공유하고, 현업 구성원의 AI 활용 경험을 논의했다.

GS리테일은 상반기 교육·코칭·사내 소모임 등을 통해 다양한 현장의 AI 혁신을 지원했다. 공유회에서 소개된 사례들은 회사 주도의 대형 프로젝트가 아니다. 현업 구성원이 자신의 업무 문제를 직접 정의하고 AI를 활용해 해결 방안을 만들어 낸 시도였다.

대표 사례는 AI를 활용해 점별 영업 활성화를 돕는 ‘점포 진단 사이트’, 매장별 특수한 상권 정보와 환경을 분석해 주는 ‘점포 영향 분석 시스템’, 매장별 배달 가능 권역을 발굴해 주는 ‘퀵커머스 배달 품질 대시보드’ 등이다. 현장 중심의 AX를 조직 역량으로 확장하기 위한 실행 기반도 소개됐다.

GS리테일은 개인이 만든 결과물을 안전하게 검증하고 공유할 수 있는 ‘샌드박스’, AI가 활용하기 쉬운 데이터를 지속해서 축적하는 ‘데이터 빌리지’, 시스템의 일관성과 안정성을 높이기 위한 공통 기술 기준 등을 준비하고 있다. 조직 안에서 AX 과제를 직접 발굴하고 실행까지 이끌 수 있는 현업형 인재를 육성하기 위해 ‘현장 밀착형 엔지니어(FDE·Forward Deployed Engineer) 육성 과정’도 추진한다.

GS리테일은 공유회를 계기로 AX 추진 방향을 ‘우수 사례 발굴’에서 ‘조직 자산화’ 단계로 확장할 계획이다. 김학민 GS리테일 AI데이터부문장은 “현업의 AX가 더 빠르게 실행될 수 있도록 데이터·시스템·교육 등 필요한 환경을 구축하고 지원할 것”이라고 말했다.